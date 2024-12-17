Прокуратура Азербайджана предъявила бывшему госминистру непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), бизнесмену Рубену Варданяну 45 новых обвинений по 20 статьям уголовного кодекса страны. Ему может грозить пожизненное заключение, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз международной группы адвокатов мужчины.

Как утверждают защитники Варданяна, материалы дела представлены в 100 томах на азербайджанском языке и занимают 25 тысяч страниц. При этом, по словам адвокатов, материалы дела скрыты от общественности и самого обвиняемого на основании того, что они касаются национальной безопасности Азербайджана.

В релизе также говорится, что Варданян и его адвокат крайне ограничены в праве подготовиться к суду, поскольку обвиняемому и его защите не предоставили копии материалов дела, им разрешено лишь просмотреть материалы без надлежащего перевода, в ограниченное время и без права делать записи.

Рубен Варданян — российский миллиардер армянского происхождения. Он родился в Ереване 25 мая 1968 года, где окончил школу. Затем поступил экономический факультет МГУ, который окончил с отличием. После первого курса отслужил в армии.

В 1991 году Варданян месте с американцем Петером Дерби создал брокерскую компанию «Тройка Диалог», которую в 2011 году продал Сбербанку за $1,4 млрд. В России входил в советы директоров нескольких российских компаний, в том числе АвтоВАЗ, КамАЗ и НОВАТЭК. Один из учредителей Школы управления Сколково и основатель школы UWC Dilijan College в армянском Дилижане.

В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. С ноября 2022 по февраль 2023-го он занимал должность госминистра непризнанной республики.

Осенью 2023 года Рубена Варданяна задержали при попытке выехать из Карабаха в Армению. Это произошло после того, как Азербайджан объявил о военной операции в непризнанной республике, по итогам которой она прекратила свое существование.

Азербайджанская служба госбезопасности сообщила, что экс-госминистру непризнанной республики предъявлено обвинение по трем пунктам: в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в незаконном пересечении границы. Сейчас Варданян находится под арестом.