Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца 19-летнего Никиту Заставнюка — сына крупного алтайского предпринимателя. Его обвиняют в совершении ДТП с двумя погибшими, которое произошло вечером 26 марта.

Уголовное дело против Заставнюка возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Его заключили под стражу до 27 мая 2025 года. «Коммерсантъ» пишет, что защита ходатайствовала о заключении Заставнюка под домашний арест.

Адвокат Заставнюка отметил, что его подзащитный полностью признает свою вину, а также не отрицает, что употреблял небольшое количество алкоголя незадолго до аварии. Молодой человек приехал в Новосибирск из Барнаула ради учебы в НГТУ, сейчас числится на первом курсе. Ранее судим не был. Мать охарактеризовала Заставнюка как доброго, дружелюбного и отзывчивого человека.

Два погибших и три пострадавших

ДТП произошло 26 марта около 23:47 в центре Новосибирска. По данным МВД, 19-летний водитель BMW выехал на регулируемый перекресток ул. Красный проспект и ул. Гоголя на красный свет. В результате автомобиль столкнулся с Hyundai, который двигался на разрешающий сигнал светофора.

Два человека, находившиеся в Hyundai, погибли. Еще трое — два пассажира и водитель — получили травмы различной степени тяжести. Утром 27 марта в Минздраве сообщали, что пострадавшие находятся в «очень тяжелом» состоянии в реанимации.

У предполагаемого виновника ДТП были установлены признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования после аварии он отказался. Его задержали. В момент аварии с ним в машине находились еще один молодой человек и девушка.

Сын алтайского бизнесмена

За рулем BMW был Никита Заставнюк — 19-летний сын крупного алтайского предпринимателя Сергея Заставнюка, который умер в 2023 году. После смерти Заставнюка-старшего его сыну перешла компания «Геркулес», специализирующаяся на производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленностью.

Никита Заставнюк стал учредителем «Геркулеса» в январе 2025 года. По данным «Контур. Фокус», на конец 2024 года выручка компании составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 113 млн руб.

Автомобиль, ставший участником ДТП, принадлежит «Геркулесу». На машине числится несколько неоплаченных штрафов за превышение скорости от 20 до 40 км/ ч.