Правоохранительные органы Аргентины задержали сына российского бизнесмена Игоря Чуркина по запросу Государственного бюро расследований Украины (ГБР), которое обвиняет россиянина и его помощника в попытке сохранить имущество во Львове. В посольстве РФ уточнили, что задержание было проведено 30 января в аэропорту Буэнос-Айреса, куда Чуркин прилетел с семьей как турист.

1 февраля аргентинский суд освободил задержанного под подписку о невыезде, сообщила ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталию Пустовалову. По ее словам, в течение 45 дней должно состояться заседание суда, на котором будет принято решение по запросу Украины на экстрадицию Чуркина.

По версии ГБР, Чуркин якобы потратил по собственному усмотрению крупную сумму, одолженную в госбанке под залог имущества ООО «Львовские автобусные заводы» (ЛАЗ), и отказался возвращать деньги. В бюро расследований считают, что после этого, не желая терять залоговое имущество, россиянин придумал, как не позволить банку его распродать.

ГБР утверждает, что Чуркин-младший якобы поручил директору ЛАЗа заявить в полицию на представителей банка, обвинив их в совершении тяжкого уголовного преступления. После подачи заявления было зарегистрировано уголовное производство, и на залоговое имущество наложили арест.

Львовский автобусный завод, построенный в 1945 году, в 1980-х годах был крупнейшим в мире предприятием по строительству автобусов и ежегодно выпускал их по 15 тысяч штук. Осенью 2014 года производство было остановлено, а оборудование и помещения — выставлены на торги. В 2019 году начался снос корпусов, а летом 2021 года на продажу выставили и территорию завода.

Руководителя ЛАЗа на Украине уже признали виновным и приговорили к лишению свободы на два года, но освободили от заключения сразу же в зале суда, заменив приговор годичным испытательным сроком.

Чуркина-младшего ГБР, как сообщается на его сайте, подозревает по ст. 383 УК Украины — о заведомо ложном сообщении органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сопряженном с обвинением лица в особо тяжком преступлении».

Игорь Чуркин владел ЛАЗом с 2001 года. В 2011 году он создал во Львове хоккейный клуб «Львы», который выступал в Профессиональной хоккейной лиге и являлся единственным профессиональным ХК Западной Украины. После приостановки работы предприятия депутаты Львовского горсовета обратились к властям Украины с просьбой вернуть завод в госсобственность.

Осенью 2022 года ГБР объявило Чуркину-старшему о подозрении в отчуждении и завладении недвижимым имуществом ЛАЗа и оценило ущерб от этих действий более чем в $9,3 млн.

По версии следствия, избранный в 2005 году главой набсовета ЗАО «Завод коммунального транспорта» (одна из фирм, зарегистрированных на территории ЛАЗа) Игорь Чуркин воспользовался своей возможностью принимать решения об отчуждении недвижимости предприятия и по этой схеме в 2008 году якобы передал восемь объектов предприятия в собственность своих же коммерческих структур.

ГБР утверждала, что бизнесмен поручил подчиненному подделать документы, чтобы снять с отчуждаемых объектов все финансовые обременения, а после успешного завершения сделки якобы повторил ту же схему в 2016 году.