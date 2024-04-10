В результате израильского удара по сектору Газа погибли трое сыновей и трое внуков главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Al Jazeera. Израильская армия подтвердила эти данные.

В интервью телеканалу Хания подтвердил гибель своих сыновей — Хазема, Амира и Мохаммеда — и внуков. По его словам, израильский удар был нанесен в тот момент, когда члены его семьи посещали родственников в лагере беженцев Аш-Шати во время праздника Ид аль-Фитр.

«Кровью мучеников и болью раненых мы создаем надежду, создаем будущее, создаем независимость и свободу нашего народа и нашей страны», — заявил Хания.

По его словам, с начала войны погибли около 60 членов его семьи, включая племянниц и племянников. Сам Хания живет в столице Катара Дохе, где с 2012 года находится штаб-квартира возглавляемого им политического крыла ХАМАС.

Хания заявил, что идет «война с этническими чистками и геноцидом», но подчеркнул, что ХАМАС не откажется от своих требований (в их числе — прекращение огня и возвращение перемещенных палестинцев в свои дома).

«Если [в Израиле] думают, что атака на моих детей <…> заставит ХАМАС изменить свою позицию, они заблуждаются. Кровь моих детей не более ценна, чем кровь детей палестинского народа. Все мученики Палестины — мои дети», — сказал Хания.

В армии Израиля подтвердили гибель сыновей Исмаила Хании в результате авиаудара. Соболезнования главе политбюро ХАМАС уже выразили хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Во вторник, 9 апреля, в ХАМАС заявили, что изучают израильское предложение о прекращении огня, но отметили, что оно не учитывает ни одно из требований палестинцев, отмечает Reuters.