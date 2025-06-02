Возле отеля Hilton Garden Inn в Оренбурге произошла перестрелка, в которой ранения из травматического оружия получил местный бизнесмен Петр Макеев. Стрельбе предшествовал конфликт между Макеевым и сыновьями крупного оренбургского предпринимателя Владимира Макарова. Причиной конфликта, как сообщают СМИ, стала девушка. В местном управлении МВД заявили о возбуждении по факту инцидента уголовного дела по статье о хулиганстве, однако подозреваемые все еще не задержаны.

Драка, переросшая в перестрелку, произошла в Оренбурге вечером 30 мая. Как пишет Baza, все началось в ресторане «Карин». Как видно на записи с камер наблюдения, двое мужчин, в которых опознали сыновей бизнесмена Макарова — Макара и Егора, — а также девушка изначально находились у барной стойки. Затем братья Макаровы начали перекрикиваться с находившимся в том же ресторане предпринимателем и владельцем фитнес-центра Петром Макеевым. В какой-то момент Макеев подошел к братьям и ударил одного из них. После чего завязалась драка, а еще спустя несколько секунд все ее участники переместились на улицу.

Возле отеля Hilton, как следует из записей с камер видеонаблюдения, к Макару и Егору Макаровым присоединился третий брат — Захар. На записи в их руках видно оружие, из которого они начинают стрелять в Петра Макеева. Когда тот падает на асфальт, братья принимаются избивать его руками и ногами. Усмирять участников потасовки пришлось приехавшим на место ЧП сотрудникам ОМОНа.

Местный телеканал ОРТ сообщил, что Макеев был госпитализирован с огнестрельным ранением, а следователи «собирали гильзы». «КП-Оренбург» написала, что из тела предпринимателя «извлечено несколько пуль». Позже в УМВД по Оренбургской области уточнили, что полиция по факту инцидента возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Наказание по ней — до семи лет лишения свободы. «В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по задержанию всех участников конфликта», — добавили в полиции.

«МК» добавляет, что вполне вероятно, дело будет переквалифицировано из хулиганства на «покушение на убийство», так как «нашлись свидетели», которые видели, «как один из братьев стрелял оппоненту в лицо».

По данным канала Baza, братья Макаровы с места перестрелки скрылись и до сих пор не задержаны. «МК» пишет, что 2 июня они должны были явиться на допрос к следователю, но не явились, прислав лишь своего адвоката.

Причиной конфликта, по предварительным данным, уточняет Baza, стала измена девушки, которая одному из братьев Макаровых предпочла Макеева. Самому Макееву уже провели операцию. По данным портала Orenday, мужчина лишился жизненно важного органа и, возможно, станет инвалидом.

Владимира Макарова, отца фигурантов дела, в Оренбурге называют миллиардером или богатейшим человеком в городе. У него свой строительный бизнес — компания «Ваш дом», а также ряд фирм, которые занимаются арендой недвижимости. Макарова называют и владельцем Центрального рынка Оренбурга. Сыновья Макарова также владеют различными компаниями. Например, Егор и Макар Макаровы числятся учредителями компании-застройщика «М2 Девелопмент групп». Кроме того, Макар Макаров является генеральным директором ресторанного холдинга «Космос». В 2020 году братья Макаровы рассказывали, что вложения в «Космос» составили 25 млн рублей.

В том же 2020-м братья Макаровы рассказывали, что они — верующие люди. Макар Макаров признался, что дважды ездил на Афон, «чтобы посмотреть и переосмыслить как-то свою жизнь». Братья также говорили, что не считают себя мажорами, потому что «мажор ведет дорогой и безответственный образ жизни». В интервью братья Макаровы также говорили, что первая их драка произошла в детстве: «На нас напал чувак, мы его избили, потом он расплакался, и мы его жалели, сидели».