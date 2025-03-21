В Екатеринбурге единственному сыну погибшего участника военной операции на Украине отказались выплатить 5 млн рублей, предусмотренных указом президента Владимира Путина. Одной из причин стало наличие у погибшего родственников на Украине, пишет E1.RU.

Алексей Филин переехал с семьей в Россию из Украины больше десяти лет назад. В апреле 2023 года он заключил контракт с Минобороны и погиб в зоне военной операции 30 ноября того же года. У него остался сын Игорь, которому на тот момент было 22 года.

По указу Путина «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим и членам их семей» от 5 марта 2022 года, взрослым детям погибшего до 23 лет положена единовременная выплата в 5 млн руб., если они являются студентами-очниками.

Игорь на момент гибели отца студентом-очником не был, поскольку бросил колледж. На этом основании ему отказали в выплате в военном комиссариате, куда он обратился в апреле 2024 года, рассказал порталу «Сигнал Урал» адвокат Василий Ласкин.

Позднее сын бойца восстановился на учебе и теперь намерен добиваться выплаты через суд. Как указывает его защита, нигде в законах не указано напрямую, что для получения денег ребенок погибшего должен был числиться студентом именно на момент гибели отца, а не на момент подачи заявления.

Как сообщает E1.RU, сыну бойца для получения всей суммы в 5 млн нужно также доказать, что он является единственным наследником военнослужащего. При этом у Игоря на Украине осталась бабушка по отцовской линии, с которой внук давно потерял контакт и не знает, жива ли она.

«Мне сказали, что нужно предоставить документы о родителях папы. Но я не представляю, как их достать. Дед умер, когда я был еще ребенком. А бабушка, я не знаю, жива ли. Телефона ее у меня нет, соцсетями она, пожилой человек, не пользовалась», — рассказал Игорь.

Также он давно не общается с матерью, которая вернулась на Украину, разведясь с отцом. Как отметил адвокат, получить документы из Украины по официальным каналам сейчас невозможно.

Сын погибшего бойца сообщил, что без проблем получил в Екатеринбурге региональную выплату и оформил наследство. С него лишь взяли расписку о том, что если бабушка объявится и будет претендовать на наследство, то он возместит ей ее часть.

Что касается «путинской» выплаты, то он подал иск к воинской части, к которой был приписан погибший отец. Слушание в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга назначено на конец марта.