Автомобиль «Газель» с 1,5 тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления наркотиков, задержали во Владимирской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

Автомобиль с прекурсорами, с помощью которых можно было изготовить 1,4 тонны синтетических наркотиков, следовал из Центральной Азии на склад во Владимирской области. На черном рынке такая партия могла бы стоить более 6,4 миллиарда рублей.

Жидкость с желтым оттенком транспортировали в 30 металлических бочках, объем каждой из которых составлял 50 литров. Их содержимое определила экспертиза, в результате которой было установлено, что в контейнерах цилиндрической формы находится прекурсор, запрещенный на территории России.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 229 УК России (контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Мероприятия проведены ГУБК ФТС России, Приволжским и Центральным таможенными управлениями совместно с УФСБ России и территориальными органами наркоконтроля МВД России. Расследование продолжается», — добавили в ФТС.

В ноябре 2024 года сообщалось об аналогичном задержании во Владимирской области. Сотрудники таможенной службы задержали «Газель», ехавшую из Центральной Азии с 500 кг прекурсоров для производства наркотических солей на 1,5 млрд рублей.

В апреле «МВД Медиа» писало о ликвидации двух нарколабораторий во Владимирской области, где было изъято более 160 кг прекурсоров и 40 кг метилэфедрона. Сообщалось, что арендаторы помещений, где располагались нарколаборатории, не были связаны друг с другом — один из арендаторов оказался иностранцем с поддельным паспортом, второй — уроженцем Челябинской области.