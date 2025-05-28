За считаные дни до начала лета в нескольких российских регионах, где уже успела установиться очень теплая погода, внезапно выпал снег. С аномальными снегопадами столкнулись жители Хакасии, Бурятии, Алтайского и Красноярского краев, ХМАО, Свердловской, Новосибирской, Томской, Курганской и Кемеровской областей.

В Бурятии снег прошел в Зaкaмeнcкe, Hoвoceлeнгинcкe, Бapaтax, Ильинкe и Oкe, где до этого стояла почти 30-градусная жара. Житeли Oнoxoя, Kяxты, Kaбaнcкa и Улaн-Удэ сообщили о мокром снеге с дождем, в Кабанском районе жалуются на метель и сильный ветер. Сегодняшние прогнозы погоды по республике сильно различаются в зависимости от района: в Улан-Удэ температура днем +10+12°С, в среднем по региону +10+15°С, местами +4+9°С, а по востоку до +20+25°С.

Представители «Бурприроды» — ООПТ (особо охраняемых природных территорий регионального значения) Бурятии — в своем телеграм-канале поздравили подписчиков с «добрым снежным утром» и опубликовали фото заснеженного пейзажа из природного парка «Шумак». Государственные инспекторы выразили надежду на то, что снегопад поможет бороться с продолжающимися в республике лесными пожарами: к утру 28 мая зарегистрировано 43 действующих очага возгорания на площади 83,5 тысяч гектаров, наиболее сложная ситуация сложилась в Баунтовском эвенкийском районе на севере региона.

В Хакасии снег выпал на территории города Абаза, глава которого Валентина Филимонова назвала ночные заморозки и осадки «сюрпризом природы». «Жаль, растения будут болеть», — написала она в своем телеграм-канале. Снежный покров сформировался также на горах в Минусинске, неподалеку от Абакана, снегопад там продолжится в ближайшие дни. В самом Абакане и некоторых других населенных пунктах поблизости прошел град. На метеостанции Ненастная (Орджоникидзевский район) его высота достигла 6 см. В целом аномальные заморозки в республике прогнозируются до конца мая, ночью температура воздуха будет понижаться до -5 градусов.

В Алтайском крае и Республике Алтай ночные заморозки ударили еще 27 мая. Сейчас в обоих регионах сохраняются неблагоприятные погодные условия: местами идет мокрый снег с дождем или градом, автомобилисты жалуются на скользкие дороги и плохую видимость. До этого в Барнауле несколько дней стояла 30-градусная жара, водители сменили резину на летнюю, а прохожие гуляли в шортах и майках. По прогнозам синоптиков, погода на Алтае начнет налаживаться уже завтра, 29 мая. При этом Гидрометцентр предупредил местных жителей об угрозах, связанных с сильным ветром, которым сопровождаются снегопады и ливни с градом.

Аналогичная ситуация — снегопад после 30-градусной жары — сложилась в Кемеровской области. Похолодание пришло в регион накануне, 27 мая, и завершится, если верить прогнозам, 29 мая. Снегом завалило горнолыжный курорт «Шерегеш», посетители которого бурно радуются внезапной перемене погоды и выкладывают фото сугробов в соцсети.

В Ханты-Мансийском автономном округе снегопад обрушился на город Сургут, где дневная температура составляет всего +4 градуса. Синоптики утверждают, что снег скоро сменится дождем. Для региона это не такая уж аномальная ситуация: в 2024 году последний снегопад перед приходом лета там был зафиксирован 28 мая, причем снег выпадал и таял дважды за день.

Жители Томска делятся в соцсетях, что поначалу, выглядывая из окон, приняли белые хлопья в воздухе за тополиный пух или цветочные лепестки. На севере Томской области, в Верхнекетском районе, к утру 28 мая сформировался снежный покров. При этом уже в пятницу в регионе должно потеплеть до +16 градусов, а в выходные температура днем поднимется до +22 градусов.

На Урале и в Зауралье майские снегопады не являются чем-то из ряда вон выходящим, подчеркивают метеорологи: такие перепады погоды объясняются «вполне типичными атмосферными процессами», свойственными для региона. Сейчас ситуацию там определяет мощный антициклон над европейской частью России, из-за которого атлантические циклоны движутся на Урал обходным путем, захватывая и принося с собой холодный арктический воздух. «Можно сказать, что жители Урала и Зауралья расплачиваются за аномально теплую погоду на Русской равнине», — иронизируют местные СМИ.