Правительство Таиланда одобрило безвизовое пребывание российских туристов в стране в течение 60 дней, пишет издание Khaosod. Ожидается, что такой порядок вступит в силу с 1 мая.

До 30 апреля действует временное разрешение российским туристам находиться в Таиланде без визы в течение 90 дней. Правительство страны приняло эту меру с 1 ноября прошлого года, чтобы стимулировать рост турпотока. Ранее туристы из России могли находиться в этой стране без визы 30 дней.

По данным исследования компании OneTwoTrip, Таиланд входит в топ-10 популярных направлений для путешествий россиян на майских праздниках. В первой половине апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что спрос на майские туры в Таиланд вырос до двух раз.

С января по март включительно в Таиланде отдохнули почти 623 тыс. россиян — на 10% больше, чем за тот же период годом ранее, уточняет АТОР со ссылкой на данные Туристического управления Таиланда.