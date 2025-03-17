Власти Таиланда планируют сократить с 60 до 30 дней сроки безвизового пребывания в стране для туристов из 93 стран, в том числе из России. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта королевства.

«Период безвизового пребывания в Таиланде планируется сократить с 60 до 30 дней в целях снижения рисков по использованию такого въезда для ведения нелегального бизнеса», — отмечает издание.

Министерство туризма и спорта страны сообщило о достижении принципиального согласия причастных ведомств по необходимости применения этой меры, чтобы ограничить возможности теневого бизнеса, который пользуется преимуществами продолжительного безвизового периода.

Глава минтуризма Соравонг Тхиентхонг отметил, что МИД Таиланда признал проблему нелегальной занятости. Он уточнил, что власти продолжат обсуждение дополнительных нюансов, связанных с этим вопросом, и только потом объявят о своем решении официально.

По данным представителей туриндустрии, дальнемагистральные туристы обычно останавливаются в Таиланде на срок от 14 до 21 дня, в то время как путешественники из соседних стран проводят в королевстве около недели. Ассоциация таиландских турагентов, в свою очередь, обратила внимание на рост числа иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране.

С июля 2024 года правительство Таиланда разрешило владельцам паспортов из 93 стран въезжать в страну с туристическими целями на срок не более 60 дней, в том числе россиянам. В МИД королевства тогда уточнили, что 60-дневный безвизовый режим для граждан России будет действовать без ограничения по времени до дальнейшего уведомления.