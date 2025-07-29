Из-за сильных ливней в северных горных районах Пекине погибло 30 человек, передает Синьхуа со ссылкой на власти города. 28 человек погибло в районе Миюнь, где выпало 543 мм осадков, еще двое — в районе Яньцин.

Из-за наводнения в столице Китая, а также в пострадавшей от наводнения провинции Хэбэй 28 июля был введен режим экстренного реагирования.

«В понедельник в 20:00 Пекинский городской штаб по борьбе с наводнениями задействовал самый высокий уровень своего общегородского механизма реагирования на чрезвычайные ситуации с наводнениями», — пишет агентство.

Местные власти отмечают, что всего в Пекине были переселены 80,3 тыс. жителей. Тайфун повредил 31 участок дорог, нарушил электроснабжение в 136 деревнях.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая сообщило, что шедшие несколько дней подряд ливни спровоцировали сильные наводнения в пекинских районах Миюнь и Хуайжоу, а также в городах Чэндэ и Чжанцзякоу провинции Хэбэй.

В пострадавшие районы были отправлены рабочие группы, а также 43 тыс. необходимых вещей: раскладушки, махровые и шерстяные одеяла и приборы аварийного освещения. Кроме того, были власти отправили 2 тыс. домашних аптечек, продукты питания, бутилированную воду, принадлежности для матери и ребенка, а также гигиенические наборы.

Власти Пекина предупредили население о необходимости держаться подальше от участков рек с быстрым течением.

«24KZ» пишет, что дожди на большей части Китая продлятся до конца недели. В последний раз ливни такой силы шли в стране два года назад — во время тайфуна «Доксури».