Тайский острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.

По словам министра, «Том Ям Кунг» отражает образ жизни тайцев, в том числе их любовь к природе, хорошее физическое и ментальное здоровье.

Название супа происходит от сочетания трех слов: «варить» (том), «салат» (ям) и «креветка» (кунг). В нем отражается процесс приготовления супа, для которого креветки отвариваются в кипящей воде с добавлением трав, выращиваемых тайцами в домашних условиях.

«Сегодня искусство приготовления «Том Ям Кунга» передается из поколения в поколение, а также распространяется на другие регионы и страны. Появляется множество экзотических рецептов приготовления «Том Ям Кунга» с учетом различных географических условий, образа жизни и вкусовых предпочтений», — отметила министр.

Она добавила, что для Таиланда «Том Ям Кунг» — «мягкая сила» в распространении культуры страны.

Традиционный вариант «Том Яма» состоит из бульона, овощей, набора трав и специй. Он может быть приготовлен с курицей (Том Ям Кай), креветками (Том Ям Кунг) или смесью морепродуктов (Том Ям Тхале).

На сайте ЮНЕСКО указано, что нематериальное культурное наследие — обычаи, знания и навыки, а также связанные с ними предметы и культурные пространства, которые составляют часть культурного населения того или иного общества.

«Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, формирует чувство самобытности и уважения культурного разнообразия», — поясняет ЮНЕСКО.

Впервые еда появилась в списках Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО в 2010 году, с тех пор туда были внесены уже сотни разных блюд.