Тайвань полностью прекратил поставлять в Россию станки, сообщило тайваньское Министерство экономики. В ведомстве отметили, что до этого Тайвань входил в топ-5 крупнейших поставщиков этой продукции в Россию.

Как сказано в сообщении министерства, с марта был запрещен экспорт в Россию и Беларусь 77 наименований станков местного производства. Речь идет среди прочего о токарных, фрезерных и шлифовальных станках.

С момента начала реализации ограничительных мер объем экспортируемых в Россию станков был «сведен к нулю», отметили в министерстве. «Этот результат свидетельствует о том, что меры контроля, предпринятые Министерством экономики, дали первые результаты», — сказано в заявлении.

В целях «обеспечения выполнения мер экспортного контроля» штраф за первичное нарушение санкций при экспорте станков в Россию и Беларусь был увеличен более чем в 15 раз — до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.).

Министерство добавило, что ведет «разъяснительную работу» с производителями, призывая их соблюдать законы и контролировать конечный поток продукции.

В Минпромторге России в марте говорили, что санкции Тайваня не вызовут в стране проблем с наличием этого оборудования. Министерство заверило, что по всем видам оборудования, которые попали под ограничения, «или производятся российские станки, или продолжаются поставки оборудования из дружественных стран».