Более 400 россиян почти сутки не могут вылететь из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд). Самолет авиакомпании Red Wings WZ-3145 должен был отправиться из аэропорта Кольцово в 22:55 14 февраля, но уже после выезда на взлетную полосу его вернули. Согласно онлайн-табло, рейс перенесли на 21:10 15 февраля. Что известно о задержке судна и какая обстановка в Кольцово — в материале RTVI.

По словам пассажиров, о неполадках они узнали уже после того, как самолет тронулся.

«Мы сели, поехали на взлетную полосу. Ехали медленно. А потом командир говорит: “Извините, нужно вернуться по техническим причинам”. Вернулись, сначала нам сказали, что на 12 минут. Потом на 30. По итогу пришли мужчины, от которых пахло мазутом, походили туда-сюда и сказали, что им нужно провести дополнительные проверки», — рассказали очевидцы E1.RU.

В Уральской транспортной прокуратуре задержку рейса объяснили «техническими причинами». РЕН ТВ пишет, что предварительно причиной задержки стала поломка борта. Часть вылетающих не из Екатеринбурга, поэтому они провели в аэропорту больше суток.

В Red Wings уточнили, что перенести вылет авиакомпания была вынуждена «в целях обеспечения безопасности».

«На время ожидания пассажирам предоставили размещение в гостинице с полным обеспечением питания и напитков за счет авиакомпании. Авиакомпания приносит всем пассажирам извинения за доставленные неудобства», — цитирует E1.RU пресс-службу Red Wings.

По данным транспортной прокуратуры, в трех гостиницах Екатеринбурга разместили 211 человек. Оказание услуг пассажирам контролирует ведомство, организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.

Мест в гостинице хватило не всем

Одна из путешественниц в разговоре с E1.RU подчеркнула, что мест в гостинице хватило не всем, а проживание авиакомпания оплачивать якобы не стала. По ее словам, людей из аэропорта отправляли по четыре человека на машине.

«Думаю, вы представляете, сколько будут расселять по четыре человека 400 человек. Когда приехали в гостиницу, мы узнали, что авиакомпания гостиницу не оплатила. Нас не заселяют. Потом нам сказали, заселяйтесь за свой счет, якобы авиакомпания все возместит. Но верится с трудом», — утверждает она.

Другая собеседница E1.RU добавила, что за едой пассажирам пришлось идти в офис Red Wings, но там «никто ничего не знает».

«Перекладывают [ответственность] друг на друга, стоит один мужчина в шоке, который и слова сказать не может», — описала ситуацию она.

E1.RU публикует видео встречи пассажиров и представителя Red Wings. Путешественники задают вопрос: «Вот чисто по-человечески, вы могли подойти туда, к нам, ответить на наши вопросы? Или нам 400 человек с чемоданами нужно было подойти именно к вам?»

Издание отмечает, что у пассажиров «сдают нервы». По данным E1.RU, на горячей линии представителю сказали, что самолет неисправен, но новый борт отправлять не будут, а продолжат исправлять неполадки в этом.

Девочке из толпы стало плохо

По данным E1.RU, несовершеннолетней пассажирке, ожидающей вылета из Кольцово на Пхукет, стало плохо. Проблемы с самочувствием испытывают и другие путешественники, отмечает РЕН ТВ.