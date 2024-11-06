После победы Дональда Трампа на президентских выборах миллиарды долларов останутся в США и пойдут на улучшение жизни, а не на поддержку военных конфликтов. Об этом RTVI заявил чемпион UFC и актер Олег Тактаров, который долгое время жил и работал в Америке. Он также отметил, что улучшение отношения Москвы и Вашингтона возможно.

«Теперь миллиарды долларов останутся в США на улучшение жизни, а не пойдут на поддержку войн. <> Американская публика очень быстро меняет мнение, просто мгновенно. Если ее начать пичкать новостями, что холестерин в яйцах — это вредно, они перестанут их покупать. А как только пошла информация, что холестерин не вреден, а яйцо полезно — в моем любимом магазине стали сметать яйца, и вскоре я их не мог купить. Америка — самая легко управляемая страна за счет пропаганды, за счет прессы», — сказал он.

По его мнению, для того, чтобы между Россией и США улучшились отношения, в Вашингтоне в первую очередь должны будут признать, что коронавирус был выведен в американских лабораториях.

«Если сейчас все это будет поднято, вскрыто, то все должны извиниться и сказать: “Так, ребята, всё, перегнули палку. Давайте договариваться”». Мне кажется, такой должна была быть в первые три месяца политика [при Трампе]», — предложил актер.

И после этого, уверен Тактаров, новая администрация Белого дома, стремясь улучшить отношения с Россией, будет искать «виноватого», которым может оказаться сын действующего американского лидера Хантер Байден.

«И всё свалят, например, на сына Байдена, который, как мы уже знаем, наркоманил и занимался сексом с моделями в Киеве и в остальных городах. Просто в конце жизни он получил то, о чем мечтает каждый человек, зарабатывающий деньги. Он думает: «Сейчас я стану богатым, и вот такая у меня будет жизнь». Но, как правило, их ждет судьба Вайнштейна в Америке. У нас не знаю, а вот там это однозначно, это четкий путь», — подчеркнул Тактаров.

Сам он надеется, что благодаря позитивным изменениям наконец получит возможность сниматься в Голливуде.

«Потому что меня приглашали сниматься только друзья — на проекты, которые снимались в Европе. У меня три фильма за два года — всё. Совсем недавно я был на холде, то есть на удержании», — рассказал актер, пояснив, что его не хотели снимать, опасаясь «отмены» картины из-за участия россиянина.

Тактаров также рассказал, что в период пандемии СOVID-19 в Лос-Анджелесе «все самые яркие и цивильные места были загажены палатками и бомжами, специально привезенными демократами». Эта ситуация, добавил актер, и сделала его сторонником республиканцев.

«Потом было доказано, что это сделали демократы, а так это все создавало ощущение, что этот мусор якобы остался от республиканцев. Мне сначала было абсолютно по барабану, кто есть кто. А когда я вижу, что вот так можно с людьми — у меня тогда тоже какая-то своя позиция появилась», — объяснил он.

Выборы президента США проходили 5 ноября. Представлявший на них Республиканскую партию экс-глава государства Дональд Трамп сумел заручиться поддержкой необходимого минимума выборщиков, победу ему принес штат Висконсин. Голосование выборщиков состоится 17 декабря, его итоги будут утверждены Конгрессом 6 января 2025 года. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января. Вице-президентом при Трампе станет сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.