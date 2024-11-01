Российский блогер-путешественник Вася Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко) опубликовал первое видео после сообщений о том, что его могли похитить боевики движения «Талибан»* в Пакистане. Запись опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«Захватившие меня в плен талибы* стреляют, я от них ухожу. Они не могут в меня попасть», — говорит блогер в ролике.

На видео Бабко медленно идет пешком с велосипедом по улице в ночное время суток. За его спиной взрывается предположительно петарда, слышна речь на иностранном языке. На одном из зданий, мимо которого проходит блогер, видна вывеска отеля.

До этого последнее видео на канале Бабко датировалось 24 октября. Директор британского аналитического центра Фаран Джеффери предположил, что россиянина могли похитить талибы*. Он обратил внимание, что в каналах, связанных с «Талибаном»*, появились сообщения о похищении «российского велосипедиста». На опубликованных Джеффри фотографиях пользователи соцсетей опознали Васю Щупальце.

Телеграм-канал «Осторожно, новости», писал, что Бабко якобы похитили в Северном Вазиристане (регион на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном) и назначили выкуп за его освобождение. Mash сообщал, что блогер перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-Хан. По данным канала, Бабко путешествовал на велосипеде по Индии, Азии, Монголии, Афганистану, Кавказу и завершал поездку в Пакистане.

Посольство России в Пакистане заявило, что проверит на достоверность данные о похищении россиянина. По данным издания News Intervention, пакистанская армия отвергла заявление о похищении как «необоснованное и фейковое», а власти Дера-Исмаил-Хана отрицали осведомленность об инциденте.

* организация «Талибан» признана террористической и запрещена в России