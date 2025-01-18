Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов в интервью программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI рассказал о недостатках жизни в Европе, с которыми столкнулась его дочь.

«У меня дочь живет в Монако и в Берлине. Она, бедная, плачет. Полицейские их всех гоняют. Если они чуть-чуть русские, за ними бегают по ночам, непонятно. Там одни ЛГБТ*, там вообще…», — заявил Джабраилов.

По его словам, дочь говорит ему: «Папа, тут невозможно находиться, слава богу, ты сюда не приезжаешь».

У Джабраилова есть две взрослые дочери — Даната и Альвина. СМИ писали, что обе они живут в Европе.

Джабраилов также рассказал RTVI, как в свое время общался с рэпером P. Diddy, который теперь находится под арестом по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми. По словам бизнесмена, их познакомила супермодель Наоми Кэмпбелл. Экс-сенатор также прокомментировал уголовное дело против P. Diddy.

«Мы недавно с Наоми на эту тему переписывались. Даже она сказала: “Это ужасно, что он сделал с невинными людьми”. Поэтому я даже абстрагировался. Я думаю: слава богу, я не там», — сказал Джабраилов.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России