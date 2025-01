Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов в интервью программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI рассказал о своем знакомстве с американским рэпером Шоном Комбсом, также известным как Puff Daddy и P.Diddy. Музыкант в настоящее время арестован по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми.

По словам Джабраилова, он очень сожалеет, «что с Паффом такое случилось». Экс-сенатор сказал, что его с рэпером познакомила супермодель Наоми Кэмпбелл на яхте в Сардинии.

«Но я тогда не знал, что это всё есть (преступления, в которых обвиняют Комбса. — Прим. RTVI), тогда наверняка этого не было. Я уже не видел его с 2015 года. Видимо, за это время что-то у них изменилось», — продолжил бизнесмен.

Он заявил, что P.Diddy «в натуре был крутой». На вопрос, как они проводили время, Джабраилов ответил: «Просто общались. Красиво жили».

Он добавил, что обсуждал с Кэмпбелл скандал вокруг P.Diddy.

«Мы недавно с Наоми на эту тему переписывались. Даже она сказала: «It’s awfull what he’s done to innocent people (Это ужасно, что он сделал с невинными людьми)». Поэтому я даже абстрагировался. Я думаю, слава богу, я не там», — добавил он.