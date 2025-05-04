Безработный мужчина, ранее судимый за убийство двух своих детей, совершил нападение на лидера турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля в Стамбуле. Об этом пишет Haberturk.

Нападение произошло на похоронах депутата Сырры Сюрейи Ондера после завершения официальной части церемонии в Культурном центре Ататюрка. На кадрах, запечатлевших момент нападения, видно, как мужчина бьет Озеля кулаком, после чего политик хватается за голову, а нападавшего задерживают телохранители.

Нападавшим оказался 66-летний Сельчук Тенгиоглу, который ранее был трижды судим, в том числе за убийство двух своих детей в 2004 году. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению, однако был освобожден условно-досрочно в 2020 году.

Говоря о причине своего поступка, Тенгиоглу пояснил, что обращался в партию Озеля с просьбой предоставить ему продовольственную карточку, однако получил отказ ввиду того, что не является одним из членов партии.

«Я из-за этого долго злился. Я сдерживал свой гнев, копившийся и раньше из-за того, что НРП призывала молодежь выйти на улицы», — передает его слова CNN Turk.

По словам мужчины, он случайно услышал о похоронах, на которых должен был присутствовать Озель, и изначально не планировал агрессивных действий, однако не смог сдержать гнев, оказавшись на месте.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч отметил, что Тенгиоглу был освобожден в соответствии со старым законодательством страны.

«Очевидно, что если бы он совершил то же самое преступление, то согласно сегодняшнему законодательству он провел бы не менее 36 лет в исправительном учреждении строгого режима», — пояснил он.

В 2005 году, на следующий год после того, как суд вынес приговор Тенгиоглу, правящая турецкая Партия справедливости и развития провела ряд реформ и внесла изменения в уголовный кодекс страны, ужесточив наказания и продлив сроки исполнения приговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого Озель обвинял в политическом преследовании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, связался с лидером оппозиции, осудил нападение на него и пообещал, что все обстоятельства инцидента будут установлены, передает Bloomberg.

Находящийся в заключении Имамоглу, в свою очередь, потребовал «немедленно» раскрыть все связи нападавшего и выразил уверенность, что «у таких наглых негодяев и провокаторов будет шанс» до тех пор, пока у власти в стране находится нынешнее руководство.

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития заверил, что Тенгиоглу будет привлечен к ответственности, назвал произошедшее неприемлемым и пожелал скорейшего выздоровления Озелю.