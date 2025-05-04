Президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной может оказаться невозможным. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Может случится что-то, что я не могу предвидеть. Может быть, это невозможно. Существует огромная ненависть <…> между этими двумя мужчинами [президентами России и Украины — прим. RTVI], между некоторыми солдатами, даже между генералами», — сказал он.

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, сколько времени он даст России и Украине, прежде чем решит выйти из мирных переговоров, но признал, что такой момент может наступить.

«Настанет время, когда я скажу: “Ладно, продолжайте в том же духе. Продолжайте вести себя глупо”», — сказал американский лидер.

Он признался, что бывает близок к такому решению, «а потом происходят позитивные вещи». Трамп также не стал прямо отвечать на вопрос, что может стать для него «красной линией», после которой Вашингтону придется выйти из процесса урегулирования. В то же время Трамп выразил надежду, что США все же удалось приблизиться к заключению соглашения.

По его словам, Вашингтон ближе к соглашению с одной из сторон конфликта, но не уточнил, с какой. С другой стороной США, «пожалуй, не так уж приблизились» к соглашению, отметил Трамп. Он также напомнил, что несмотря на сложный переговорный процесс, американская сторона добилась заключения сделки по редкоземельным ископаемым с Украиной, а также выплаты долгов от Европы.

Американский лидер также вновь напомнил, что считает российско-украинский конфликт «войной Байдена», которую можно было бы предотвратить. «Байден просто отдал им $350 млрд. Он не представляет себе, куда пошли деньги, что произошло. Я не чувствую себя столь глупо», — добавил Трамп.

Президент США не раз выказывал нетерпение по поводу затянувшихся переговоров по урегулированию на Украине и обрушивался с критикой как на украинского президента Владимира Зеленского, так и на российского лидера Владимира Путина.

В конце апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп все больше разочаровывается в Зеленском и Путине и настаивает на полном прекращении огня. Сам президент США признался, что ему проще найти общий язык с Путиным, и выразил мнение, что тот готов заключить мирную сделку.