Президент США Дональд Трамп заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным ему проще найти общий язык, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер рассказал в интервью Гленну Беку, запись опубликована в соцсети X.

«Я думаю, он (Владимир Путин — Прим. ред.) готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

28 апреля Путин «из гуманитарных соображений» объявил трехдневное перемирие в зоне военных действий с 8 по 11 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Зеленский в свою очередь отверг предложение российского лидера. «Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней», — сказал он.

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп все больше разочаровывается в лидерах России и Украины и настаивает на постоянном прекращении огня. При этом глава Белого дома сохраняет оптимизм по поводу заключения мирной сделки, но «также остается реалистом».

Позже профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан рассказал RTVI, что Трамп уже дал понять, что может отказаться от своих усилий по прекращению военного конфликта на Украине.