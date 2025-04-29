Президент США Дональд Трамп уже дал понять, что может отказаться от своих усилий по прекращению военного конфликта на Украине. И вероятность этого велика. Такое мнение RTVI высказал профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

«Президент Трамп дал понять, причем как сам, так и через других людей в своей администрации, включая госсекретаря Марко Рубио, что он лично и США в целом могут отказаться от своих усилий по посредничеству в прекращении ***** [военного конфликта на Украине]», — отметил американский эксперт.

Профессор Хан напомнил, что глава Белого дома уже обвинял как президента России Владимира Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского «в их предполагаемой непримиримости».

«Велика вероятность, что президент Трамп выйдет из переговоров, потому что он понимает, что не сможет сдержать свое обещание положить конец ***** [военному конфликту] в течение первых 100 дней своего президентского срока. Он обвинит в своей неудаче других, включая обе стороны, поскольку не способен признать ошибки или провалы со своей стороны», — допустил собеседник RTVI.

Как отметил эксперт, в таком случае возникнет вопрос: смогут ли другие международные игроки, например, Евросоюз или Китай, взять на себя усилия по достижению прекращения огня и дипломатического решения конфликта — и возьмут ли.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп все больше разочаровывается в лидерах России и Украины и настаивает на постоянном прекращении огня. При этом глава Белого дома сохраняет оптимизм по поводу заключения мирной сделки, но «также остается реалистом».

Российский лидер Владимир Путин 28 апреля «из гуманитарных соображений» объявил трехдневное перемирие в зоне военных действий с 8 по 11 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение.

«Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и, по меньшей мере, на 30 дней», — сказал Зеленский.