Секс-вечеринки рэпера Шона Комбса, который был задержан по подозрению в торговле людьми, могли посещать экс-президент США Барак Обама, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, музыканты Дженнифер Лопес, Бейонсе, Рианна, Дрейк, Крис Браун, Ашер и другие знаменитости. Об этом рассказала певица Джагуар Райт в видеоролике, опубликованном в TikTok.

«Я расскажу вам кто, как я думаю, попал на видео. <…> Я думаю, одна запись есть у Барака Обамы. Я знаю, что у Дженнифер Лопес есть множество записей. Я знаю, что одна запись есть у Бейонсе. <…> Я знаю, что у Дрейка есть запись. Я знаю, что у Рианны есть запись. <..> Я знаю, что на одной из этих записей есть Крис Браун. Я знаю, что Трей Сонгз был чем-то вроде актера второго плана в некоторых из этих фильмов. Однозначно Ашер», — приводит слова исполнительницы RadarOnline.

Вместе с этим, она отметила, что до сих пор пытается понять, когда принц Гарри и Меган Маркл «проявят честность» и расскажут о своем участии в вечеринках Комбса. Как отмечает само издание, на текущий момент нет никаких данных, которые могут подтвердить связь между монаршей парой и американским рэпером, а также каких-либо доказательств, что названные Райт звезды были вовлечены в незаконную деятельность.

Обвинения против P. Diddy

Первый иск против Шона Комбса (настоящее имя артиста) подала в ноябре 2023 года певица Кассандра Вентура, с которой рэпер состоял в отношениях. Иск был подан через два месяца после награждения рэпера на церемонии MTV Video Music Awards в номинации «Мировая икона».

В частности, исполнительница обвинила Комбса в изнасиловании и рассказала о нескольких случаях, когда он применял к ней физическую силу. По словам артистки, Комбс также неоднократно силой заставлял ее вступать в сексуализированные отношения с другими мужчинами.

Помимо этого, Вентура обвинила Комбса в организации взрыва автомобиля, принадлежавшего рэперу Kid Cudi (Скотту Мескуди). Причиной подобных действий стал якобы интерес, который Мескуди проявил по отношению к певице. Официальный представитель Мескуди подтвердил эту информацию в заявлении для The New York Times.

Комбс и Вентура заключили мировое соглашение через день после подачи иска, однако не стали раскрывать детали документа в официальном заявлении. Певица пояснила, что согласилась на этот шаг для того, чтобы сохранить «какую-то степень контроля» над ситуацией.

Позднее против Комбса были поданы еще два иска в соответствии с законом штата Нью-Йорк, оговаривающим для жертв сексуализированного насилия возможность предъявить обвинения в течение года после истечения срока давности дела.

Джой Дикерсон-Нил заявила, что Комбс изнасиловал ее в 1991 году, когда девушка училась в колледже. По ее словам, Комбс подсыпал ей что-то в напиток, а когда девушка был без сознания, рэпер совершил насильственные действия сексуализированного характера, сняв все на видео и выложив в сеть. Официальные представители рэпера утверждают, что эти обвинения не имеют под собой оснований и преследуют исключительно финансовые цели.

Другой гражданский иск о секусализированном насилии был подан Лизой Гарднер против Комбса и певца Аарона Холла. Помимо артистов, ответчиком значилась также компания MCA Music Entertainment Group. Адвокат Комбса вновь назвал обвинения необоснованными и обвинил Гарднер в желании заработать на имени рэпера.

В отношении Комбса также подало иск лицо, пожелавшее сохранить анонимность. Иск был подан без ссылки на закон о об истечении срока давности. Помимо обвинений в насилии со стороны Комбса и двух других мужчин в 2003 году, когда потерпевшему лицо было 17 лет, в материалах также содержалась информация о торговле людьми для оказания секс-услуг.

По словам истца, Комбс занимался подобной деятельностью вместе с бывшим руководителем своего звукозаписывающего лейбла Bad Boy Entertainment Харвом Пьером. В официальных заявлениях, сделанных после подачи иска, Комбс и Пьер утверждали, что не были причастны к преступлениям.

В декабре 2023 года 18 компаний, сотрудничавших с Комбсом, заявили о расторжении контрактов на фоне скандала в СМИ, вызванного этими судебными преследованиями.

«Это было тяжелым решением ввиду уважения, которое мы некогда испытывали по отношению к господину Комбсу как лидеру в делах, связанных с бизнесом и сферой развлечений, однако это однозначно верный выбор», — заявил один из основателей компании No One Clothiers.

Позднее источники также сообщили о прекращении работы над телешоу «Diddy +7», которое должно было выйти на онлайн-сервисе Hulu. По словам источников, проект находился на ранних стадиях производства.

В феврале 2024 года продюсер Родни Джонс, работавший с Комбсом над записью «The Love Album: Off the Grid», обвинил рэпера в насильственных действиях сексуализированного характера и торговле людьми. Материалы к делу заняли более 70 страниц, в них содержалась информация о событиях, имевших место с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года.

Помимо рэпера, ответчиками по иску выступили компании UMG, Motown, Love Records and Chalice Recording Studio, которые не обеспечили, по мнению Джонса, должного уровня безопасности в ходе работы с рэпером. Представители Комбса назвали Джонса «лжецом», а его обвинения «чистой выдумкой».

Обыск и задержание

В марте 2024 года сотрудники отдела внутренней безопасности, чья компетенция включает в себя дела, связанные с торговлей людьми для оказания секс-услуг, обыскали дома, принадлежащий Комбсу в Лос-Анджелесе и Майами. По данным NBC News, в ходе обыска было обнаружено огнестрельное оружие, а также были изъяты несколько телефонов рэпера.

На видеороликах, показанных по телевидению, также было видно, как сотрудники правоохранительных органов надевают наручники на двух сыновей Комбса. Официальный представитель рэпера заявил, что несмотря на «спекуляции в медиа», ни артист, ни кто либо из членов его семьи не был помещен под арест или ограничен в передвижениях.

Тогда же появилась информация о задержании 25-летнего баскетболиста Брендана Пола, который предположительно мог выступать в качестве курьера и перевозить запрещенные вещества для Комбса.

В середине мая телеканал CNN опубликовал видеозаписи, сделанные в 2016 году в отеле, где остановились Комбс и Вентура, на которых видно как рэпер догоняет свою подругу в коридоре, чтобы не дать ей уйти, и применяет к певице физическое насилие.

«Это чудовищное видео лишь подтвердило пугающий и агрессивный характер поведения господина Комбса. Невозможно выразить словами ту смелость и стойкость, которые показала госпожа Вентура, вынеся это на свет», — заявили адвокаты исполнительницы.

После публикации видеороликов официальный представитель прокуратуры Лос-Анджелеса заявил, что эти материалы не удастся использовать в расследовании, так как попавшие на видео события находятся «вне тех хронологических рамок, когда за нападение можно привлечь к ответственности».

Два дня спустя, Комбс прокомментировал свои действия в соцсетях:

«Так сложно говорить о самых темных временах в твоей жизни, но иногда приходится это делать. Я был в *****. В смысле, опустился на дно. Но я не прошу прощения. Мое поведение на этом видео непростительно. Я беру полную ответственность за свои действия на этом видео. Я чувствовал отвращение, когда делал это, и чувствую отвращение сейчас», — сказал он.

Рэпер также заявил, что обратился за профессиональной помощью и лег в лечебный центр.

В начале сентября стало известно, что суд обязал Комбса выплатить $100 млн по делу о сексуализированных домогательствах Деррику Ли Кардело-Смиту,чьи обвинения рэпер не смог оспорить в гражданском суде Мичигана. Адвокаты артиста заявили, что тот не знаком с истцом, который обвинил Комбса в секс-насилии на вечеринке в 1997 году.

Комбс был арестован 16 сентября по подозрению в вымогательстве, торговле людьми и незаконному перемещению своих жертв для секс-работы. Самое раннее преступление, о котором упоминается в материалах, датировано 2009 годом.

В обвинительном акте также содержались детальные описания секс-вечеринок, организатором которых выступал Комбс, посетители которых употребляли наркотические вещества на территории его частной собственности. По версии обвинения, рэпер силой заставлял женщин заниматься сексом с другими людьми, оказавшимися в рабстве. Их снимали на видео с целью последующего шантажа жертв, чтобы сохранить над ними контроль.

Реакция

Обвинения, выдвинутые в адрес Комбса, также бросили тень на репутацию звезд, сотрудничавших с артистом в разные годы. Среди прочего внимание интернет-пользователей привлекло интервью певца Ашера 2016 года, где тот рассказал о том, как он жил дома у Комбса, где «происходили очень любопытные вещи».

Наиболее компрометирующим для коллег Комбса стал клип Канье Уэста Famous. По мнению комментаторов, видео содержало отсылки к вечеринкам, которые тот устраивал с 1998 по 2009 год. Клип демонстрировал последствия оргии, а видеоряд намекал на участие в них Ким Кардашьян, Тейлор Свифт, Рианны, Криса Брауна и других звезд шоу-бизнеса.

Коллега Комбса, рэпер 50 Cent выступил в качестве продюсера документального фильма о выдвинутых в его адрес обвинениях, вырученные средства с которого должны быть направлены на помощь жертвам сексуализированного насилия. Представляя проект, 50 Cent заявил, что дело против Комбса оказало влияние на весь американский шоу-бизнес.

Комбс в заключении

Комбс и его представители предлагали выплатить залог в размере $50 млн, чтобы рэпера отпустили на свободу. Суд дважды отклонил это предложение, мотивируя отказ влиятельностью Комбса, который в случае освобождения получит возможность оказывать давление на других фигурантов дела и скрываться от следствия. Как пишет Daily Mail, 1 октября представители защиты в третий раз обратились с просьбой освободить Комбса под залог.

Источники из окружения Комбса также рассказали о голодовке, которую тот объявил в заключении. Об этом рассказал изданию NewsNation правозащитник и бывший заключенный Ларри Левин. По его словам, Комбс опасается, что враги могут воспользоваться положением, чтобы отравить рэпера.

«Представьте, если кто-то заплатит кому-то внутри, чтобы отравили его еду, организовали ему сердечный приступ, а он умрет. Это может быть одной из причин, почему он перестал есть», — сказал Левин.

Он также предположил, что причиной могло стать низкое качество еды.

Позднее издание TMZ сообщило со ссылкой на свои источники, что Комбс продолжает есть ту же еду, что и остальные заключенные. Журналисты также отметили, что за рэпером было установлено наблюдение, с целью пресечь любые возможные попытки свести счеты с жизнью, а также подтвердили наличие у него врагов в местах заключения.

Одним из них издание назвало сооснователя хип-хоп-лейбла Death Row Records Шуг Найта, который посоветовал Комбсу вести себя осторожно в следственном изоляторе Бруклина, куда был помещен рэпер.