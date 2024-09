Американец Деррик Ли Карделло-Смит, обвинивший знаменитого хип-хоп-музыканта Шона Комбса в изнасиловании, выиграл у него суд на $100 млн, пишет The Guardian. Адвокат артиста Марк Агнифило заявил, что его клиент не знаком с истцом, и выразил надежду на другой исход дела при пересмотре в апелляционной инстанции.

Шон Джон Комбс (Puff Daddy, P. Diddy) — 54-летний американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и бизнесмен, владелец звукозаписывающего лейбла Bad Boy Records. Дебютный альбом Комбса No Way Out (1997) стал семикратно «платиновым» по продажам в США и принес ему премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом.

Комбс выиграл три премии «Грэмми», две премии MTV Video Music Awards, две премии BET Hip Hop Awards, три премии BET Awards и одну премию NAACP Image Awards. Он являлся продюсером реалити-шоу Making the Band телеканала MTV и сам снялся в 22 х фильмах и сериалах. В 2022 году журнал Forbes оценил его состояние в $1 млрд, что делало его вторым самым богатым хип-хоп исполнителем в мире после Jay-Z.

51-летний Ли Карделло-Смит заявил, что познакомился с Комбсом, когда работал в ресторанном и гостиничном бизнесе недалеко от Детройта. Газета Detroit Metro Times пересказывала показания мужчины, который утверждал, что в 1997 году на вечеринке рэпер «накачал его наркотиками и совершил сексуальное насилие».

Карделло-Смит сам имеет судимость за сексуальные преступления и похищение. В качестве доказательства своего знакомства с Комбсом он предъявил суду записи в тюремной книге посещений, из которых следует, что музыкант приходил его навещать. Истец утверждал, что рэпер предложил ему $2,3 млн за отзыв иска и предупредил, что в суде будет все отрицать.

В ходе судебного процесса, выслушав показания Карделло-Смита, судья запретила Комбсу продавать какие-либо активы, чтобы те могли быть пущены на покрытие убытков, присужденных потерпевшему. Когда рэпер не появился на слушании 10 сентября, проводившемся в режиме видеоконференции, суд принял решение в пользу истца. Это соответствует нормам законодательства, согласно которым отсутствие действий со стороны ответчика в свою защиту оборачивает дело против них.

Metro Times пишет, что в заключении Карделло-Смит самостоятельно изучал уголовное и гражданское право. Комбс — не единственный известный ответчик, от которого мужчина потребовал компенсацию. Другой иск подан к Римско-католической епархии Детройта: в нем утверждается, что двое священников и сотрудник-мирянин подвергали Карделло-Смита сексуальному насилию в период с 1979 года, когда ему было около семи лет, по 1993 год.

В отношении Комбса это тоже не единственная судебная претензия. К нему были поданы другие иски с обвинениями в изнасилованиях, сексуальных домогательствах, физическом насилии и распространении порнографических материалов ради мести.

Первоначально рэпер отрицал все обвинения и обещал «бороться», чтобы очистить свое имя. Но в мае CNN показал запись камеры видеонаблюдения из отеля, на котором было запечатлено, как в 2016 году музыкант избивает свою девушку — певицу Кэсси Вентуру.

Вентура подала в суд на Комбса несколько месяцев назад, обвинив его в изнасиловании и физическом насилии уже после завершения отношений. Музыкант во внесудебном порядке выплатил девушке неизвестную сумму уже на следующий день после ее обращения в суд. Сам он обнародовал видео с извинениями.