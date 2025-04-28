Крупные города Испании и Португалии столкнулись с серьезными перебоями в работе электросетей, которые связаны с «редким атмосферным явлением». Об этом Sky News сообщил португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN).

В компании уточнили, что из-за экстремальных температур в Испании наблюдались аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения. Они вызвали сбои синхронизации между системами, что привело к последовательным неисправностям во взаимосвязанной европейской сети, говорится в заявлении REN.

По прогнозам организации, восстановительные работы могут занять около недели. Испанский оператор электросетей Red Eléctrica заявил, что «все ресурсы» направлены на решение этой проблемы. Над восстановлением электроснабжения в стране работает и французский оператор RTE.

Саму Францию также затронуло отключение электроэнергии, но неполадки были оперативно устранены, рассказал представитель RTE.

Заявления властей

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал «разумно использовать телефоны», поскольку телекоммуникации переживают «критический момент». Вместе с тем он отметил, что платежные системы и онлайн-банки работают в штатном режиме.

Санчес добавил, что причины произошедшего пока неясны. На фоне блэкаута МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране, передает Reuters.

Европейская комиссия заявила, что находится в контакте с местными властями, чтобы понять основную причину отключения электроэнергии. «Комиссия будет продолжать следить за ситуацией и обеспечивать беспрепятственный обмен информацией между всеми соответствующими сторонами», — заявил представитель исполнительного органа ЕС.

«Операторы электросетей в обеих странах работают над поиском причины и восстановлением электроснабжения. На данный момент нет никаких признаков какой-либо кибератаки», — заявил президент Европейского совета Антонио Коста в X.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда призвал местных жителей не покидать свои дома, чтобы избежать дорожного хаоса. Полиция Португалии также предостерегла население от ненужных поездок из-за опасения пробок и неисправности уличного освещения.

Что произошло

Отключения света произошли в Испании, Португалии, Бельгии и Франции, о проблемах с электричеством также сообщили жители Андорры. Без света остались миллионы человек.

Как пишет Al Jazeera, отключение электроэнергии парализовало работу общественного транспорта, вызвало большие пробки на дорогах и задержку авиарейсов. В частности, Эмма Джексон застала отключение электричества по дороге в аэропорт Лиссабона.

«Когда мы добрались до аэропорта, он был освещен лишь частично, а автоматические стойки выдачи посадочных талонов не работали», — рассказала она Sky News.

По ее словам, примерно через час ожидания появились объявления с просьбой покинуть аэропорт из-за отключения электроэнергии. Сотни людей оказались на улице под палящим солнцем, не имея возможности добраться куда-либо на транспорте, уточнила пострадавшая.

Расследование причин произошедшего в понедельник отключения продолжается, но премьер-министр Португалии Луис Монтенегро заявил, что нет никаких признаков кибератаки. По его словам, восстановление электроснабжения в стране ожидается «в ближайшие часы».