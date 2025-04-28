В Испании и Португалии произошел масштабный сбой в работе электросетей. В результате миллионы человек остались без света. Также наблюдаются перебои в работе транспорта и систем связи, передает Euronews.

Потери мощности в энергосистеме Испании и Португалии после масштабного сбоя превысили 10 ГВт, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные оператора электросетей.

В Испании без электричества остались Валенсия, Мадрид, Барселона и Севилья, пишет Levante. Из-за сбоя часть метро в Мадриде не работает, также возникли проблемы с поездами, работой аэропортов и общественного транспорта, на дорогах не функционируют светофоры. В Валенсии перестали работать лифты, метро и трамваи. Без света остались сотни предприятий и жилых домов. Блэкаут вызвал хаос на улицах и панику среди жителей.

«Около часа дня отключилось все в один момент. Спустя три часа по-прежнему ничего не работает. Иногда ловится интернет, в телеграм-каналах нет новостей о сроках устранения и о причинах. Воды сначала не было совсем, сейчас идет тонкой струйкой», — рассказала RTVI жительница Валенсии.

Испанская газета El País со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica сообщает, что на восстановление работы электросетей в стране потратят до десяти часов. Сбой в работе электросетей в компании назвали «исключительным и чрезвычайно необычным». Никаких догадок о причинах сбоя в Red Eléctrica пока не строят. Там заявили, что, возможно, в сетях произошли серьезные «электрические колебания».

«Из-за этих колебаний испанская система электроснабжения была отключена от европейской системы. Это отключение и колебания привели к коллапсу системы электроснабжения Пиренейского полуострова примерно в 12:32», — рассказали в Red Eléctrica.

В компании добавили, что в нескольких районах на севере, юге и западе страны уже удалось вернуть электроснабжение.

Правительство Испании расследует случаи отключения электроэнергии с участием различных технических групп из различных министерств. Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) также изучает ситуацию с отключением электроэнергии на случай, если это была кибератака, передает Levante.

О проблемах с электроснабжением также сообщили жители Андорры и части Франции, сообщает Euronews. По информации телеканала, отключения фиксируются и в Бельгии. При этом подача электроэнергии во Франции была восстановлена, сообщили источники из национальной энергетической компании RTE, которых цитирует испанское информационное агентство Efe.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру ожидает, что проблемы с электросетью разрешатся до конца дня. По его словам, рассматриваются разные версии причин блэкаута, но нет указаний на то, что это была кибератака. Портал Portugal Resident пишет, что электроэнергетическое управление Португалии уже начало восстановление электроснабжения части страны.

Как отмечает Bloomberg, отключение электричества подобного масштаба в Европе — очень редкое явление. Аналогичные серьезные инциденты происходили в 2003 году, когда обрыв сетей затронул всю Италию, а также в 2019 году в Лондоне, когда два крупных генератора — газовая электростанция и морская ветряная электростанция — отключились почти одновременно.