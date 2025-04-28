В подмосковном Подольске пятерых полицейских обвинили в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по региону в телеграм-канале.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — говорится в публикации.

Статья о получении взятки в особо крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Максимальное наказание по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере — 12 лет лишения свободы.

Как уточнили в ведомстве, с 4 по 24 апреля 2025 года обвиняемые получили от местного жителя 15 млн рублей в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и привлечение других фигурантов по уголовному делу.

В СК добавили, что полицейским уже избрали меру пресечения, однако не уточняется какую именно.

По информации телеграм-канала Baza, в Подольске задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе, замначальника подольского следственного управления, начальника Дубровицкого пункта полиции, главу подольского отдела уголовного розыска и начальника одного из отделений отдела уголовного розыска.