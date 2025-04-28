Украина не может гарантировать соблюдение перемирия, приуроченного к 80-летию Победы, поскольку не имеет полного влияния на все свои подразделения. Об этом в интервью «России-1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видели с вами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на свои подразделения, поэтому, конечно же, киевский режим с трудом может гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия», — сказал пресс-секретарь президента России.

До этого Песков рассказал журналистам, что российский лидер Владимир Путин, объявляя майское перемирие, руководствовался соображением гуманитарного характера и проявил добрую волю.

«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которая подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования», — пояснил он.

Перемирие в дни 80-летия Победы начнет действовать с полуночи 8 мая и продлится до полуночи 11 мая. Все боевые действия на этот период останавливаются. В Кремле призвали украинскую сторону последовать примеру Москвы, но предупредили, что в случае нарушения перемирия российские военные «дадут адекватный и эффективный ответ».

Президент Украины Владимир Зеленский не комментировал предложение российской стороны о трехдневном прекращении огня. Об инициативе Путина высказался украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он предложил объявить 30-дневное перемирие в зоне боевых действий с любой даты.

«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня», — сказал он.

В свою очередь замглавы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что прекращение огня должно быть безусловным, а другие варианты назвала «тактическими играми». По мнению издания «Страна.ua» такое заявление «читается как отказ Украины от перемирия на 9 мая».

Предыдущий режим прекращения огня российский президент объявлял по случаю Пасхи. Он действовал с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. После завершения срока перемирия российские войска продолжили проведение военной операции.

Путин, оценивая итоги перемирия, заявил, что украинская сторона нарушила его почти пять тысяч раз, но в целом, по словам президента, наблюдалось снижение боевой активности со стороны Украины.