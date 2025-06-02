В cпецинтервью RTVI вице-спикер Госдумы, экс-заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко рассказала о безопасности отдыха в Крыму и перспективах туризма в Мариуполе и на других новых российских территориях.

Говоря об одном из важнейших аспектов туризма — безопасности — Абрамченко призналась, что каждый год ездит отдыхать в Крым на автомобиле.

«Ничего не боюсь и всем рекомендую», — заявила вице-спикер.

Депутат отметила, что уже сейчас туристические поездки на новые территории России пользуются огромной популярностью. Так, в Мариуполе, по словам Абрамченко, в 2024 году были заняты все гостиницы и съемные квартиры.

«Там сейчас очистилось море, очень мало стоков промышленных предприятий, и, соответственно, стали хорошими пляжи по сравнению с украинским периодом. Верю в это направление; кроме того, что верю, вижу, как правительство вкладывается в данное направление, в российскую часть Черного моря и в Азовское море. И это действительно будут хорошие, качественные туристические курорты», — считает вице-спикер Госдумы.

Обсуждая убытки черноморского туризма из-за последствий разлива нефти в 2024 году, Абрамченко сообщила, что Госдума предложила правительству России вернуться к мерам поддержки ковидного времени. В частности, речь идет об отсрочке налоговых платежей, рассрочке кредитных платежей. По словам вице-спикера ГД, сейчас в этом направлении работает Министерство экономического развития.

Относительно высоких цен и низкой доступности внутреннего туризма для россиян, Абрамченко признала, что “чудес не бывает”. Она назвала два фактора высокой стоимости отдыха в России — ключевая ставка (и следовательно дорогие кредиты) и недостаточное количество предложений.