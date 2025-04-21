Рост бронирований в Крыму на май, включая продажу билетов, составил почти 80%, рассказал RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он добавил, что, хотя в целом регион готов к наплыву туристов, несмотря на ситуацию с мазутом, нагрузка на транспортную инфраструктуру все же остается высокой из-за отсутствия авиасообщения.

«Уровень бронирования и продаж на майские — рост почти 80%. То, что [летом] будет значительный рост — безусловно. Но надо учитывать разные факторы. Не все же едут в Мрию, выбирают отели четыре или даже три звезды. Есть немало частного сектора, малые средства размещения. Думаю, что они выдержат. Но для логистики тоже немалая загрузка», — сказал Барзыкин.

Крым, по его мнению, после начала сезона может посетить около 10 млн человек. И хотя такой большой поток туристов создаст ощутимую нагрузку на Крымский мост, но регион к этому готов, считает эксперт.

Во-первых, сейчас есть возможность заехать в республику через новые регионы, отметил он. В 2024 году, добавил собеседник RTVI, со стороны новых территорий «почти 12% транспортного потока» было перераспределено так, чтобы уменьшить нагрузку на крымскую инфраструктуру.

Во-вторых, напомнил он, в конце прошлого года была запущена новая федеральная трасса А-289 между Краснодаром и Крымским мостом (с 22 апреля станет платной).

«Да, он [мост] будет загружен, сомнений нет, даже перегружен. Но логистика тоже улучшилась. Нужно, конечно, все использовать — водный путь, каботажное плавание у нас используется по чуть-чуть. Такие суда, как “Комета”, “Ракета”, тоже хороший потенциал представляют. Поэтому это тоже, думаю, нужно включать. Автобусы запустили — в прошлом году даже в Беларусь ездили, тоже было интересно, востребовано. Все виды транспорта. Но, конечно, без авиасообщения эта проблема останется», — заключил он.

Барзыкин также заявил, что падение спроса туристов из-за ЧП с разливом мазута нельзя считать фатальным. По его словам, Анапа в среднем принимала около 5 млн человек, а на майские праздники было забронировано гораздо больше номеров, чем в 2024 году, потому что купаться «хоть в мазуте, хоть не в мазуте все равно еще нельзя».

«По Азовскому побережью порядка 15—20% и более рост в этом году по бронированиям. В курортных поселках, начиная от Анапы, включая Новороссийск, Геленджик, Туапсинский район, — побережье чистое, инфраструктура есть, бронирование с опережением идет. Просто больше россиян стало ездить на отдых», — сказал Барзыкин.

Кроме того, продолжил эксперт, свыше 50% местных отелей и гостиниц имеет свои бассейны.

«Радикально ситуация будет зависеть от условий и принимающих мест. Потери, думаю, все равно будут. Но назвать их фатальными для Анапы навряд ли можно. Если там нельзя плавать — не надо, конечно, здоровье дороже. Но то, что сезон провалится — не думаю, для этого у них есть диверсифицированный продукт», — уверен собеседник RTVI.

Эксперт уточнил, что в России последние годы в среднем вводится в эксплуатацию более 12 тыс. номеров, в 2024 году этот показатель составил 8 тыс. Он добавил, что «это число будет расти».

«И потом. Важно не только то, чтобы миллионы туристов приехали летом. Смысл — в диверсификации, выравнивании сезона. Тогда не будет то густо, то пусто. Поэтому важно, чтобы сейчас не было спада после майских. Хотя пики будут в любом случае — июль, август, — но если будет в среднем ровно, то всем будет комфортно», — пояснил Барзыкин.

Министр туризма Крыма Вадим Волченко 14 апреля заявил, что власти республики ожидают в этом году более 9 млн туристов. По его мнению, курортный сезон в этом году будет «напряженным и успешным», а уровень бронирования сохранился на уровне 2024 года.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сперва часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, затем произошло еще несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Также президент поручил решить вопрос дальнейшей утечки нефтепродуктов из танкеров.

2 апреля генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению главы государства проводит проверку танкерного флота по всей России. Краснов отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».

4 апреля на заседании правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС Александра Куренкова глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила общую сумму ущерба экологии после крушения танкеров в 84,9 млрд рублей.