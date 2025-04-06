Партию, в которой было почти 600 кг взрывчатки, задержали в белорусском Бресте, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси. В ведомстве назвали ее крупнейшей в истории страны.

Речь идет о 580 кг пентаэритриттетранитрата — мощном бризантном взрывчатом веществе, отметили в таможенной службе.

Взрывчатку нашли в «Мерседесе», прибывшем из Польши: она была спрятана «в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки».

«Предположительно, взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой», — заявили в пресс-службе таможенного комитета.

Против 41-летнего водителя и «иных неустановленных лиц» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 УК Республики Беларусь, максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы.

3 апреля Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что в республику из России пытались ввезти партию солей ртути весом 4,5 кг, которая располагалась в коробке с 35 кг различных химикатов. Груз задержали сотрудники Гомельской таможни в Добрушском районе. Возбуждено дело о незаконном перемещении через госграницу ядовитых веществ.