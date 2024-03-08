Машины с российскими номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта, сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на руководителя отдела контроля таможенной службы страны Сами Ракшита.

Какие меры будут применяться к автомобилям с российским номерами после 16 марта, не уточняется. Как отметил Ракшит, таможенная служба выяснит, как долго транспортное средство пробыло в Финляндии, почему оно по-прежнему находится в стране и были ли пройдены все необходимые законодательные процедуры. Более подробный план действий пока разрабатывается, добавил представитель финской таможни.

«Многое зависит от статуса автомобиля. Был ли он привезен в Финляндию на постоянное место жительства, в качестве туристического автомобиля или по какой-то другой причине? Все это имеет значение, равно как и то, «как долго автомобиль находится здесь и где он использовался»», — объяснил Ракшит.

Агентство STT со ссылкой на финское агентство транспорта и связи Traficom передает, что в период с 16 сентября 2023 года по 5 марта 2024 года в Финляндии было зарегистрировано 34 автомобиля из России (въезд был одобрен для 25 транспортных средств, остальные девять машин не смогли въехать в страну). Ракшит допустил, что меры могут затронуть тысячи машин, но такое предположение, по его словам, «не основано ни на каких фактах».

Также руководитель отдела контроля финской таможенной службы подчеркнул, что, несмотря на необходимость вывезти зарегистрированные в России автомобили к 16 марта, некоторые машины с российскими номерами смогут находиться на территории Финляндии на законных основаниях. По словам Ракшита, в стране есть «очень много людей, которые имеют законное право» их содержать.

Финляндия ввела запрет на ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, в сентябре 2023 года. Исключения составили:

граждане Евросоюза, постоянно проживающие в России, или члены их семей,

дипломаты и приравненные к ним лица,

люди, въезжающие в страну по гуманитарным соображениям.

Решение о введении такой меры было принято Финляндией после опубликованной Еврокомиссией (ЕК) инструкции по толкованию запрета на въезд в ЕС легковых автомобилей из России. Тогда в ЕК заявили, что зарегистрированные в России машины с российскими номерами не могут даже временно въезжать на территорию Евросоюза — подобное действие может расцениваться как запрещенный импорт.

МИД России объяснил решение Еврокомиссии стремлением руководства Евросоюза возвести новый «железный занавес».