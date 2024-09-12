Следующий в Ярославль танкер врезался в железнодорожный мост через Волгу в Костроме, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. На месте аварии нет разлива топлива и пострадавших.

«12.09.2024 на 601 км реки Волга произошло столкновение танкера, следовавшего из Республики Татарстан в г. Ярославль, с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая-Каримово. Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, розлива топлива нет», — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и проходит доследственная проверка.

Пресс-служба Северо-Западной транспортная прокуратуры уточнила, что речь идет о танкере «Ленанефть-2029».

«Костромская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц», — отметили в ведомстве.

Baza пишет, что капитан не рассчитал габариты, рубка задела перекрытие моста и баржа застряла. «Семь членов экипажа, находившихся на судне, не пострадали», — отмечает телеграм-канал.