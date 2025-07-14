В 2024 году, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС) Казахстана специалисты по магии и оккультизму предоставили услуги на общую сумму 2,9 млрд тенге — это примерно 500 млн рублей. Эта сумма в 75 раз больше, чем проходившая по отчетности БНС в 2023 году: тогда подобных услуг было оказано на сумму лишь 39,5 млн тенге (около 6 млн рублей).

Интересна также и структура платежей за подобные услуги. Примерно половину — 1,5 млрд тенге (около 250 млн рублей), оплатили физические лица, а остальные средства поступили гадалкам, астрологам и их коллегам от юридических лиц и «прочих источников».

При этом казахстанские эксперты подчеркивают, что данные БНС не полностью отражают объем этого специфичного рынка, т.к. он, во многом остается в «серой» зоне. А резкий рост декларируемого дохода оккультных специалистов отчасти связан и с бюджетной политикой и частичной легализацией бизнеса. Здесь стоит отметить, что деятельность целителей, магов и гадалок в Казахстане не регламентирована и не лицензирована. Однако в национальном классификаторе видов экономической деятельности есть специальный ОКЭД, по которому экстрасенсы и нумерологи могут оформить свое ИП: «Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки».

Причем, в формируемых БНС отчетах услуги таких специалистов разделены на два вида: отдельно — услуги экстрасенсов и отдельно — услуги астрологов, спиритов, гадалок. Именно на последнюю категорию приходится наиболее резкий рост — 92,3% от общего объёма, или 2,7 млрд тенге (около 450 млн рублей). Экстрасенсы при этом отчитались о получении лишь 225,7 млн тенге (около 45 млн рублей).

Как считают аналитики сайта Finprom.kz, подобный рост доходов у оккультных специалистов в 2024 году связан с несколькими факторами. В первую очередь это изменения в налогового законодательства — в части отмены единого совокупного платежа для самозанятых, а также требования регистрации ИП при доходе от 12 минимальных зарплат в год, это 1 млн тенге (около 160 тысяч рублей). Другой фактор — рост спроса на подобные услуги. Согласно данным сервиса Google Trends, в 2024 году казахстанцы стали значительно чаще обращаться к поисковику с запросами о натальной карте, расшифровке матрицы судьбы, гадании и т.д.

Finprom.kz также приводит и региональную выборку, правда подчеркивая, что она неполная, так как не все регионы Казахстана представили данные по этому виду услуг. В частности, крупнейший город стран — Алматы, где было обнаружено больше всего объявлений от магов, колдунов, гадалок, экстрасенсов и так далее, такую информацию не дал. Из имеющихся сведений следует, что больше всего спрос на услуги специалистов по оккультизму наблюдается в приграничной с Россией Павлодарской области — здесь доходы гадалок, магов и т.д. составили 208,6 млн тенге (около 33 млн рублей), а меньше всего ими интересуются в столице Казахстана — Астане — где гадалки заработали лишь 679 тысяч тенге (около 110 тысяч рублей).

Цены на магические услуги в Казахстане имеют довольно широкий диапазон. Аналитики Finprom.kz отмечают, что они сильно зависят от личного бренда, поэтому при анализе они разделили представителей на две категории по видам каналов размещения рекламы.

В первую попали те, кто дает объявления на порталах-агрегаторах, в электронных справочниках и социальных сетях, во вторую — те кто размещает рекламу на собственных сайтах. Самая низкая цена у простого гадания на картах или кофейной гуще составляет 3 тысячи тенге (около 500 рублей). В недорогом ценовом сегменте также расположился и разбор натальной карты: за возможность посмотреть, не виноват ли ретроградный Меркурий или Сатурн в сложной ситуации, астрологи просят 3,5 тыс. тенге (около 580 рублей). Различные магические ритуалы рекламируются уже по ценам от 5 тысяч тенге (около 830 рублей).

Наиболее дорогие варианты — экстрасенсорный сеанс или расклад по нумерологии, здесь цены начинаются от 20 тысяч тенге (около 3,3 тысяч рублей)

Стоимость услуг специалистов у второй группы стартует уже от 30 тыс. тенге (около 5 тысяч рублей) — это цена ритуала по снятию порчи. Решение других сложных жизненных проблем, таких как различные зависимости, экстрасенсы оценивают в 250 тыс. тенге или около 40 тыс. рублей, возвращение супруга в семью — в 500 тыс. тенге (около 85 тыс. рублей).

Помимо решения личных проблем граждан, вторая категория оккультных специалистов активно продвигает свои услуги компаниям. Так, продвижение бизнеса сроком на один год оценивается ими в 400 тыс. тенге (около 65 тыс. рублей), магическая помощь при продаже имущества — 10% от его стоимости. Самый дорогой вариант в этом ценовом сегменте — различные деструктивные ритуалы. Услуги черных магов и прочих чернокнижников начинаются с суммы от 1 млн тенге (160 тыс. рублей).

Илья Никитин