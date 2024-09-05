Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности, которую он занимал почти пять лет — с сентября 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Попов «покинул прокуратуру Москвы и попрощался с коллективом».

Указ об освобождении столичного прокурора от должности должен быть подписан президентом России Владимиром Путиным. На момент написания новости документ еще не был опубликован на официальном портале российских правовых актов.

О том, что Денис Попов собирается оставить пост прокурора столицы, стало известно 15 августа. Об этом сообщали сразу несколько российских информагентств и изданий со ссылкой на источники.

Как сообщал «Интерфакс», Попов сам подал заявление об отставке. Прошение связано с его выходом на пенсию, утверждал источник агентства. По его словам, прокурор попрощался с коллективом и объявил об уходе с должности еще в середине августа.

Источник РБК также сообщал, что прокурор написал заявление об отставке «по собственному желанию». Отмечалось, что августе Попов официально находился в отпуске. Его обязанности исполнял первый заместитель Сергей Савенков.

Источники газеты «Коммерсантъ» говорили, что основным кандидатом на место прокурора столицы является глава надзорного ведомства Тверской области Максим Жук, который ранее также возглавлял прокуратуру города Севастополя.

Другой кандидат на должность Попова — прокурор Московской области Сергей Забатурин — менее очевидный претендент, утверждали собеседники газеты. Они отмечали, что только в августе прокурор Подмосковья подписал документ о продлении своих полномочий на данном посту.

О том, кто займет освободившуюся должность прокурора Москвы, официально пока не сообщалось.

Денису Попову 52 года. В 2001 году он окончил Российскую правовую академию Минюста. На службу в прокуратуру Попов пришел в 2000 году.