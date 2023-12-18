Главный бухгалтер АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (ИСС им. М. Ф. Решетнева, входит в «Роскосмос») покончил жизнь самоубийством, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Причина [cуицида] неясна. Вчера вечером супруга обнаружила его тело», — сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что мужчина занимал должность главного бухгалтера в ИСС Решетнева.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов и предприятия пока не было.

«Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева является ведущим российским предприятием по разработке и изготовлению различных спутников (связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, научно-прикладного значения). Специалисты ИСС спроектировали и изготовили более 40 типов космических аппаратов и антенн, более 1300 космических аппаратов военного и гражданского назначения.

В 2022 году предприятие было включено в санкционные списки США на фоне российской спецоперации на Украине.