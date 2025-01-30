На борту пассажирского самолета Bombardier CRJ700, столкнувшегося с вертолетом Black Hawk в Вашингтоне и упавшего в реку Потомак, находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Телеграм-канал SHOT предположил, что в самолете также мог находиться их 23-летний сын Максим Наумов, выступающий за американскую сборную. Он участвовал в январском чемпионате США по фигурному катанию в Уичито (Канзас), откуда и летел Bombardier CRJ700. Однако позднее спортивный агент Ари Закарян уточнил ТАСС, что Максим вернулся домой еще 27 января.

В числе пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета также была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании, тренер Инна Волянская, сообщил источник ТАСС.

О том, что на борту находились представители российской школы фигурного катания, сообщил «Матч ТВ» спортивный агент Ари Закарян. Имен он не назвал.

«Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. <…> Там были хорошие знакомые, — сказал Закарян.

В разговоре с РИА Новости он сообщил, что на борту самолета были фигуристы и тренеры, в том числе «экс-российские специалисты».

Посольство России в США выясняет, были ли на борту россияне, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД.

«По информации властей, данных о выживших нет, ведется поисково-спасательная операция», — говорится в сообщении.

Американский фигурист Люк Ванг подтвердил в соцсети, что среди пассажиров самолета были тренеры и фигуристы сборной США. По словам Ванга, на борту было несколько спортсменов из Национальной команды развития — программы подготовки лучших молодых фигуристов.

Пассажирским рейсом летели как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров, сообщил РИА Новости американский фигурист Джон Маравилла. Имен он не назвал.

Потерпевший катастрофу самолет летел в Вашингтон из Уичито, где с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию. Всего на борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту военного вертолета — три члена экипажа. После катастрофы и воды достали не менее 18 тел погибших.