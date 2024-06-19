Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Лихачев, перешедший на сторону российской армии, подал документы на получение гражданства России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ТАСС, документ будет готов через несколько недель. О других подробностях собеседник агентства не рассказал.

Как отмечает агентство, Максим Лихачев — уроженец города Краснодон Луганской народной республики (ЛНР). 14 июня в сюжете ГТРК «Донецк» говорилось, что военнослужащий — житель города Сватово и его «насильно мобилизовали» в ряды ВСУ.

По данным телеканала, операция тщательно планировалась и к позициям российских войск Лихачев прибыл «не с пустыми руками — угнал украинский танк Т-64».

Телеграм-канал Mash писал, что Лихачев успел пожить в Польше, вернулся на Украину и побывал в четырех бригадах ВСУ.