В Харькове ракетным ударом поражен пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Ракетный удар. Харьков, ПВД ВСУ. Там размещались как украинские военные, так и иностранные наемники», — рассказал собеседник агентства.

Утром 6 августа мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале о взрыве в центральном районе города. По его словам, пострадало жилое здание — начался пожар. Позднее Терехов добавил, что удару подверглось здание поликлиники. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщил он.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил в своем телеграм-канале, что российская армия ударила по центру Харькова «Искандером».

Незадолго до этого стало известно о попытках украинских военных проникнуть на территорию Курской области через Суджанский и Кореневский районы.

По данным телеграм-канала «Два майора», Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать на направлениях Николаево-Дарьино ― Дарьино, автомобильный пункт пропуска «Суджа» — Гоголевка и в направлении государственная граница — деревня Куриловка. ФСБ сообщила, что прорыв украинской армии через границу не допущен.

Минобороны России уточнило, что ВСУ в составе 300 человек стали наносить удары по населенным пунктам в Курской области — села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, расположенным рядом с российско-украинской границей, с 8:00 мск. В атаке со стороны ВСУ участвовали 11 танков и 20 боевых бронированных машин.

Российская армия наносит ответные удары как в приграничном районе, так и по резервам ВСУ на территории Сумской области, отмечает ведомство.

«Нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — указывает Минобороны.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что «разбито уже 16 единиц техники ВСУ».