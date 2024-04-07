В Подмосковье неизвестные напали на сотрудников МВД. Один из полицейских, предварительно, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные совершили нападение на сотрудников МВД в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места на мотоцикле. Предварительно, в результате погиб один полицейский», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди сотрудников правоохранительных органов могут быть и раненые. Информацию о гибели полицейского подтверждает и источник РИА Новости в экстренных службах. По его словам, второй сотрудник полиции тяжело ранен и находится в реанимации.

Главное следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), сообщается в телеграм-канале ведомства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ГСУ.

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет подтвердил, что двое полицейских с огнестрельными ранениями и без сознания были найдены прохожим на проселочной дороге в районе подмосковного поселка Фряново. Один из них впоследствии скончался. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе подмосковного ГСУ Александру Старикову представить ему доклад о «первоначально установленных в ходе расследования обстоятельствах». Дальнейшее расследование будет контролировать центральный аппарат ведомства.

О нападении пишут также телеграм-каналы «112», Mash и Baza. По данным «112», помощник участкового и оперуполномоченный из Щелково устроили засаду на наркодилера в Ногинском районе.

Канал пишет, что полицейские подкарауливали закладчика наркотиков на границе Фряново и Черноголовки — там, где накануне обнаружили тайник с 2 кг мефедрона. Когда дилер появился, чтобы забрать груз, сотрудники полиции попытались его задержать, но он выхватил оружие и открыл огонь.

«Сейчас полиция разыскивает преступника на черном мотоцикле. Предположительно, он движется в сторону Питера», — говорится в сообщении «112».

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что для поимки подозреваемого в Московской области введен план «Сирена», который в предыдущий раз объявляли в день теракта в «Крокус Сити Холле». Источник канала сообщил, что около 16:00 мск на территории СНТ «Озон» в Черноголовке неизвестный напал на сотрудников полиции, убив одного из них и ранив другого.

По данным «ВЧК-ОГПУ», подозреваемому на мотоцикле удалось прорваться из Новинского района через выставленный на дороге пост. «Неостановка транспортного средства, по которому ранее была получена ориентировка», — цитирует канал сообщение, которое якобы передают по оперативным каналам.

Телеграм-канал Baza сообщает, что на поиски подозреваемого поднят почти весь личный состав подмосковной полиции, и «на работу также вызывают сотрудников с выходных и из отпусков». Авторы канала уточнили, что подозреваемый — мотоциклист в черном шлеме и одежде камуфляжной расцветки — проехал мимо полицейского поста в районе села Рогачево в Дмитровском районе, проигнорировал требование остановиться и скрылся.