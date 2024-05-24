Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В администрации региона информацию пока не комментировали.

Вице-губернатор был задержан при получении взятки в 1,3 млн [рублей] днем 24 мая, пишет ТАСС. Издание «Альфаnews» утверждает, что в деле фигурирует одна из местных строительных компаний, в отношении руководства которой возбуждено уголовное дело.

Кроме того, издание пишет, что накануне задержания вице-губернатора журналистов якобы попросили «не публиковать новости об этом и проигнорировать инфоповод».

«Один из краснодарских блогеров первым опубликовал появившиеся сведения [о задержании], но после просьбы „сверху“ пост удалил», — говорится в материале «Альфа news».

О каком именно блогере идет речь, издание не уточняет.

На фоне сообщений о задержании Власова его адвокат заявил «Коммерсанту», что подписал соглашение о неразглашении.

В пресс-службе администрации Краснодарского края задержание вице-губернатора не подтвердили, но и не опровергли, добавив, что 23 и 24 мая Власов находился на рабочем месте и продолжал исполнять свои обязанности.