Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В администрации региона информацию пока не комментировали.
Вице-губернатор был задержан при получении взятки в 1,3 млн [рублей] днем 24 мая, пишет ТАСС. Издание «Альфаnews» утверждает, что в деле фигурирует одна из местных строительных компаний, в отношении руководства которой возбуждено уголовное дело.
Кроме того, издание пишет, что накануне задержания вице-губернатора журналистов якобы попросили «не публиковать новости об этом и проигнорировать инфоповод».
«Один из краснодарских блогеров первым опубликовал появившиеся сведения [о задержании], но после просьбы „сверху“ пост удалил», — говорится в материале «Альфа news».
О каком именно блогере идет речь, издание не уточняет.
На фоне сообщений о задержании Власова его адвокат заявил «Коммерсанту», что подписал соглашение о неразглашении.
В пресс-службе администрации Краснодарского края задержание вице-губернатора не подтвердили, но и не опровергли, добавив, что 23 и 24 мая Власов находился на рабочем месте и продолжал исполнять свои обязанности.
Сергею Власову 32 года. В 2013 году он окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. С 2008 по 2019 год Власов проходил военную службу в Вооруженных силах России, а после начал строить карьеру чиновника.
В апреле 2020 года Власов перешел на работу в главное управление строительства Краснодарского края, которое позже возглавил.
В декабре 2022 года глава региона назначил его на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, а также надзору в строительной сфере.