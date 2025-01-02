Следственный комитет предъявил обвинение заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении особо крупной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вешкину Павлу Николаевичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по делу также проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц.

В конце января 2024 года Хамовнический суд Москвы арестовал Вешкина по подозрению в мошенничестве. Однако теперь дело в отношении замглавы академии переквалифицировано на получение особо крупной взятки.

Собеседник ТАСС пояснил, что, по версии следствия, замглавы Военно-медицинской академии получил деньги от ООО «СЛ Фарма».

«В настоящий момент дело Вешкина рассматривается по существу в одном из судов Москвы, оно выделено в отдельное от других фигурантов производство», — добавил он.

Военно-медицинская академия имени Кирова, основанная 1798 году, является одним из крупнейших военно-медицинских вузов страны. Она находится в Санкт-Петербурге и в ее состав на правах филиалов входят Саратовский военно-медицинский институт, Самарский военно-медицинский институт и Томский военно-медицинский институт.

На своем посту Вешкин занимался вопросами контрактной службы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным Единого государственного реестра юрлиц, «СЛ Фарма» занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях, а также торговлей фармацевтической продукцией.