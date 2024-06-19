Росфинмониторинг включил телеведущую и актрису Татьяну Лазареву* в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась в списке, опубликованном на сайте ведомства.

Адвокат Сергей Жорин считает, что Лазареву* вряд ли экстрадируют в Россию. По словам юриста, в теории передать артистку российскому правосудию вправе любое государство, но Интерпол может просто не внести ее в базу. Жорин пояснил, что эта Международная организация уголовной полиции может не внести человека в базу, если он преследуется по политическим, идеологическим, расовым и другим причинам, розыск по которым запрещен уставом организации. «По сути, сеть Интерпола охватывает практически все страны. И если Лазарева все-таки будет внесена в базу розыска, то ее могут задержать в какой-то стране и дальше начнется процедура экстрадиции», — сказал Жорин в беседе с NEWS.ru.

Адвокат также уточнил, что есть и другой вариант возможного развития событий. Для этого, по его словам, нужно знать, где конкретно находится разыскиваемый человек. Тогда можно направить запрос на экстрадицию в обход Интерпола, отметил эксперт.

«В связи с внешнеполитическими обстоятельствами, в том числе СВО, ряд стран практически не осуществляет экстрадицию. Это в первую очередь США и Великобритания, а также большинство европейских стран», — заключил Жорин.

Помимо Лазаревой*, Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов «Грузинский национальный легион»**. Подразделение принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Татьяна Лазарева* получила известность в конце 1990-х годов. С 2004 по 2012 год она работала на телеканале СТС. В октябре 2012 года телеведущую избрали в Координационный совет российской оппозиции, который распустили в октябре 2013 года.

За неделю до начала боевых действий на Украине Лазарева* находилась в Киеве по работе. После начала вооруженного конфликта она осудила действия российского руководства и выступила в поддержку Украины. В Россию телеведущая решила не возвращаться.

В июле 2022 года Лазареву* внесли в реестр иностранных агентов. В июне 2023 года ее оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки.

В апреле 2024 года депутат Госдумы Елена Ямпольская заявила, что правоохранительным органам необходимо проверить телеведущую на публичное оправдание или пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК РФ), потому что «дамочка нарывается давно, постоянно, на регулярной основе».

Поводом для обращения Ямпольской стало интервью Лазаревой* YouTube-каналу «И грянул Грэм» в августе 2023 года.

«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. <…> Вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — заявила тогда Лазарева*.

Сама телеведущая после этого заявила, что фрагмент, где она говорила про беспилотники, «вырван из контекста».

В середине июня МВД России объявило Лазареву* в розыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что артистку разыскивают по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

17 июня на телеведущую завели уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Сама Лазарева*, комментируя эту новость в своем телеграм-канале, заявила, что «обсуждать и обращать внимание на все это бесполезно».

* внесена Минюстом в реестр иноагентов

* организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена