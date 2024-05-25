Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра им. Моссовета.

«Мы эту информацию подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости подтвердили данные о госпитализации Тереховой со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

По данным телеграм-канала Baza, 81-летнюю Терехову привезли в Боткинскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, и после оказания медпомощи актриса находится в состоянии средней степени тяжестиa.

Внук Тереховой отрицает информацию о ее госпитализации: он заверил, что актриса дома и с ней «все хорошо».

Маргарите Тереховой 81 год, в Театре Моссовета она работает с 1964 года — почти 60 лет — и сыграла по меньшей мере в двух десятках спектаклей.

В 1965 году Терехова дебютировала в фильме армянского режиссера Фрунзе Довлятяна «Здравствуй, это я!». Картина была номинирована на «Пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Благодаря этой роли Терехова приобрела популярность — критики называли ее «актрисой, которая не похожа ни на кого».

Среди других наиболее узнаваемых ролей актрисы — Миледи в фильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» по роману Александра Дюма «Три мушкетера» и графиня Диана де Бельфлер в фильме Яна Фрида «Собака на сене».

В 1972 году Терехова начала работать с Андреем Тарковским, которого называла величайшим кинодеятелем современности. Этот период своей карьеры она описывала как «блаженство и лучшее время в жизни». Актриса рассказывала, что ей всего лишь раз пришлось идти наперекор Тарковскому: тот требовал отрубить в кадре голову петуха, но Терехова сказала, что она «актриса, а не живодер», поэтому сцену изменили.

В 1996 году Терехова получила звание народной артистки России, а в 2013 году была награждена орденом Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

С 2006 года Терехова страдает от болезни Альцгеймера. Дочь актрисы в программе «Судьба человека» рассказала, что заболевание прогрессирует с каждым годом: «Маргарита почти не осознает себя, не ходит и почти ни на что не реагирует».

«С этой болезнью, если честно, долго не живут. Но можно найти такой способ заботы и ухода, что продлить жизнь человека реально», — говорила дочь актрисы.