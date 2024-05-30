Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Артемий Владимиров рассказал, что посмотрел ролик о «некоем китайце», который умер от пули, полученной в зоне боевых действий на Украине, а затем — воскрес. Этой историей священник поделился в пасхальном выпуске программы «Беседы с батюшкой» в эфире канала «Союз».
Владимиров уточнил, что военнослужащему «явился святитель Лука Крымский», который «его исцелил». После «воскрешения» китаец и его семья стали адептами православной церкви, отметил священник. По его словам, это не единственный подобный случай.
«Подъем» обратился за разъяснениями к помощнице священника — она отправила изданию сюжет телеканала «Спас», о котором говорил Владимиров, и заявила, что в нем «есть все ответы».
В ролике сообщается, что речь идет о якуте — «ветеране боевых действий и участнике СВО», с которым произошла «невероятная история». На операционном столе мужчина пережил клиническую смерть из-за потери крови после тяжелого ранения, но в этот момент к нему явился святой и сказал: «Тебе еще рано», рассказывает «Спас». С этой «судьбоносной встречи» начался путь военнослужащего «в религию и православие», в частности — он принял крещение.
«Союз» — российский православный телеканал. На сайте медиа указано, что оно является «православным по духу, но не чисто религиозным по содержанию». «Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры», — говорится в описании канала.
В программе «Беседы с батюшкой» священники отвечают на вопросы зрителей. Так, Владимиров в пасхальном выпуске рассуждал на тему жизни и смерти. Он отметил, что «победа жизни над смертью — это тайна, которая не вмещается в движение рассудка», но не верить в возможность воскреснуть невозможно. Среди прочего, протоиерей заявил, что «на войне неверующих нет». «Когда ты перед лицом телесной смерти находишься, все фибры души оживают. И сколько сейчас замечательных свидетельств христовой победы над смертью», — отметил он.