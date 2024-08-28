Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в программе RTVI «Легенда» раскритиковал диктора Ангелину Вовк, которая на протяжении многих лет была ведущей программы «Песня года».

Шура отметил, что артистам было важно попасть на «Песню года».

«Что бы там ни говорила ведущая — как ее зовут? — Ангелина Вовк: «Я бы никогда в жизни его не объявила». Тебе платили деньги, дура! Ты бы объявила, у тебя сценарий. Ну, злая тетка, неважно», — сказал Шура.

«Как меня бесило! Она: «Я бы его никогда, знала бы, какой он…» Ну, у тебя сценарий в зубах. И денег полный карман. Тебе дали», — посетовал он.

Как отметил Шура, на съемках «Песни года» он был единственным артистом, кому предоставили отдельную гримерку.

«Меня одного селили отдельно. Фиг его знает, что он там вычудит! Отдельно. Отдельная гримерка. Это было круто», — сказал певец.

Шура, который в 1990-х годах выступал на сцене в трусах и без зубов, также рассказал в интервью RTVI, почему считает, что сегодня такой сценический имидж невозможен.

Ранее музыкант Вячеслав Малежик заявил в программе «Легенда», что юморист Максим Галкин* «промыл башку» своей супруге, народной артистке СССР Алле Пугачевой.

* признан Минюстом России иноагентом