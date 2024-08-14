Музыкант Вячеслав Малежик заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала боевых действий на Украине, находится под влиянием своего мужа, юмориста Максима Галкина*. Свое мнение Малежик высказал в программе «Легенда» на RTVI.

«Она талантливая. Она талантливая и умная. Мне еще кажется, что она под большим влиянием своего тоже очень неглупого мужа, который ей башку промыл, наверное», — сказал Малежик.

Он добавил, что дружил с Пугачевой и очень любил ее еще до прихода в ВИА «Веселые ребята». «А потом, когда она стала всесоюзно популярной, я не мог делить любовь к Пугачевой со своим народом», — признался Малежик.

При этом музыкант рассказал, как Пугачева забирала себе потенциальные хиты, чтобы они не достались другим артистам.

«Она же брала песни не только [те], которые ей нравятся, но еще те песни, которые могут у кого-то стать шлягерами. Чтобы не рождать конкурентов», — пояснил Малежик.

По его словам, Пугачева взяла у него песню «200 лет», сказала, что споет ее, и «положила себе в стол». «А почему она ее не спела, бог ее знает. Но я за это ее благодарю, на самом деле. И когда я ее исполнил, сразу был жуткий поток телефонных звонков [от артистов]с просьбами: почему ты мне ее не отдал?» — рассказал Малежик.

«Пусть скрежещут зубами»

Ранее солист группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что считает Пугачеву жертвой обстоятельств из-за позиции Галкина* против военной операции на Украине. «Ну как? Они же вместе. Может, ей даже сложно это было как бы принять сначала», — сказал Рыбин.

Галкин* и Пугачева уехали из России в 2022 году. Юморист выступил против военной операции на Украине и был внесен в реестр иноагентов. Пугачева публично попросила также признать ее иноагентом и объявила, что солидарна со своим мужем.

Певица заявила, что ее ненавидят те, кого она всегда терпеть не могла. «Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — отметила она.

Позже она пояснила, что имела в виду «кучку оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». «Народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации», — добавила артистка.

* признан Минюстом России иноагентом