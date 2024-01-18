Американский штат Техас проигнорирует требование федерального правительства предоставить агентам пограничного патруля доступ к границе с Мексикой. Как передает RTVI US, об этом заявил генпрокурор штата Кен Пакстон в письме администрации президента США Джо Байдена.

По словам Пакстона, который раскритиковал миграционную политику США, «факты и закон находятся на стороне Техаса».

«Техас не сдастся перед разрушительной политикой открытых границ Байдена. Генеральный прокурор Пакстон продолжит защищать Техас, используя свои конституционные полномочия для защиты территории, суверенитета и граждан штата», — подчеркивается в заявлении на сайте генпрокурора.

Федеральное правительство требовало предоставить доступ к границе до конца среды, 17 января. Департамент внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS) предупреждал Техас, что в случае продолжения блокировки доступа Национальной гвардией штата дело будет передано Минюсту.

Минюст ранее подал в суд на штат Техас с целью отмены закона, позволяющего полиции арестовывать нелегальных мигрантов на всей территории штата, кроме медицинских, образовательных и религиозных учреждений. Помимо этого, закон обязывает всех мигрантов иметь при себе документы, подтверждающие их легальный статус, в противном случае им грозит выдворение из страны. Закон вступит в силу в марте, но уже не раз подвергался критике.

Чиновники Минюста утверждают, что вопросы миграции и пересечения границы находятся в исключительном ведении правительства. В этом аспекте их поддержал и Верховный суд США, который еще в 2012 году отменил схожий закон штата Аризона, обязывавший под угрозой уголовного преследования всех легальных мигрантов иметь при себе бумаги с доказательством законности пребывания.

Техасская Национальная гвардия заблокировала федеральной погранслужбе доступ к участку границы США и Мексики на прошлой неделе. Как сообщило агентство Associated Press, был блокирован доступ пограничников к территории вокруг парка Шелби в Игл-Пасс — это одно из наиболее оживленных мест на границе, откуда прибывают нелегальные мигранты из Мексики.