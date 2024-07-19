Все экстренные службы Тель-Авива переведены в режим повышенной готовности после ночного удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которого погиб один человек и несколько пострадали, сообщил в соцсети X мэр города Рон Хульдаи. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы.

«Война все еще здесь, она тяжела и болезненна. Муниципальные силы быстро прибыли на место и справились с инцидентом, и мы готовы к развитию событий, если оно будет», — написал Хульдаи.

Пресс-служба израильской армии сообщила, что взрыв, произошедший ночью в центре Тель-Авива, «был вызван падением воздушной цели» и не привел к срабатыванию воздушной тревоги. Начато расследование инцидента, ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование, добавили в пресс-службе.

Израильская служба скорой помощи «Маген Давид адом» сообщила в X, что атака БПЛА произошла в 03:21 по местному времени (совпадает с московскиим), жертвой стал один человек, еще восемь пострадали и были госпитализированы.

Как пишет The Jerusalem Post, инцидент произошел недалеко от здания консульства США; полиция Израиля отчиталась о получении сотен сообщений от местных жителей около 03:00 утра.

Тело 50-летнего мужчины, погибшего в результате происшествия, было найдено в квартире недалеко от места взрыва. Четыре человека были госпитализированы с легкими осколочными ранениями, еще четверо получили медпомощь из-за шокового состояния. Всех их уже выписали, отметили в больнице.

Ответственность за атаку взяли на себя хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети X пообещал позже раскрыть детали этой операции.

За несколько часов до атаки БПЛА по Тель-Авиву израильские военные подтвердили, что на юге Ливана убит высокопоставленный командир радикального шиитского движения «Хезболлах», обращает внимание Reuters.