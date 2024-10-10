Тела мужчины и женщины найдены на месте пожара в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве, говорится в телеграм-канале МЧС Росси.

«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — сказали в МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что при тушении пожара в «Доме-корабле» спасли трое жильцов, еще 80 человек эвакуировались самостоятельно.

Утром 10 октября пожар произошел в квартире «дома атомщиков» на Большой Тульской улице. Площадь возгорания составила 55 кв. метров, он потушен.

«Дом-корабль» в стиле постмодернизма архитекторов Владимира Балабана и Всеволода Воскресенского был построен в 1986 году. Длина здания составляет 400 метров, всего в нем 980 квартир.

В январе 2024 года в «Доме-корабле» также произошел пожар на 11-м этаже. Жителей эвакуировали, поблизости частично перекрывали движение машин.